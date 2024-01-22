Новости России
· Ульяна Сенько

Уже с февраля начнут лишать прав даже трезвых водителей: ГИБДД будет задавать всего один вопрос

Уже с февраля начнут лишать прав даже трезвых водителей: ГИБДД будет задавать всего один вопрос

carnovato.ru

Подписаться в Telegram

Стало известно, что в Российской Федерации в ближайшее время будет запущен новый вид проверок для водителей, название которому «сплошные проверки». Данная инициатива подразумевает проверку каждого автолюбителя на проезжих частях на адекватность их состояния, пишет PRIMPRESS.

Представители ГИБДД запускают новый вид «сплошных» проверок, чтобы выявлять лица, которые употребляли перед поездкой спиртные напитки или запрещенные вещества. Чтобы выяснить названные состояние водителей сотрудники правоохранительных органов будут задавать различные вопросы, а также наблюдать за поведением водителя. Уточняется, что даже если абсолютно трезвый человек, управляющий транспортным средством, покажется работникам Госавтоинспекции подозрительным, то они имеют полное право обязать его пройти медосвидетельствование. В случае отказа, даже трезвый водитель может быть подвергнуть санкциям в виде штрафов, а также лишения водительского удостоверения.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

6 часов назад

Минниханов прокомментировал затопление на улице Амирхана

Гид по скидкам Казани

15 часов назад

"Love is..." - рассказываем секрет идеального свидания в Казани, на котором захочет побывать каждый

стоимость травление тараканов

Новости Татарстана

2 часа назад

Боец ММА не стал сдерживаться и обратился с трогательной просьбой к МакSим

Полезное

3 дня назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев: опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.

услуги алмазного бурения в Новосибирске

Новости Татарстана

8 часов назад

Метшин заявил, что невозможно быстро устранить последствия непогоды

Новости Татарстана

15 часов назад

Предстоящую реконструкцию Московского рынка в Казани оценили

Новости Татарстана

день назад

В РТ сняли ограничения с трасс

Новости Татарстана

7 часов назад

Минниханов заявил о крупных проблемах из-за высокой ключевой ставки

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане будут создать производство микропроцессоров
Лонгриды
3 дня назад

«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду

«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду

Новости Татарстана

2 часа назад

Боец ММА не стал сдерживаться и обратился с трогательной просьбой к МакSим

Гид по скидкам Казани

15 часов назад

"Love is..." - рассказываем секрет идеального свидания в Казани, на котором захочет побывать каждый

Новости Татарстана

3 часа назад

В 2023 году в Татарстане зафиксировано 49 отравлений угарным газом

Новости Татарстана

4 часа назад

«Рубин» одержал победу над сербской командой на сборах в Турции
Снежный апокалипсис накрыл Татарстан: как республика пережила первый день снежного коллапса
Лонгриды
5 дней назад

Снежный апокалипсис накрыл Татарстан: как республика пережила первый день снежного коллапса

Новости Татарстана

4 часа назад

В казанском метро сломались поезда, люди не могут уехать домой

Новости Татарстана

6 часов назад

В Казани выросли зарплаты у строителей

Новости Татарстана

6 часов назад

Минниханов прокомментировал затопление на улице Амирхана
Оттепели отменяются: ждать ли аномальные морозы на Крещение в Казани
Лонгриды
6 дней назад

Оттепели отменяются: ждать ли аномальные морозы на Крещение в Казани