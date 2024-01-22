Уже с февраля начнут лишать прав даже трезвых водителей: ГИБДД будет задавать всего один вопрос

Стало известно, что в Российской Федерации в ближайшее время будет запущен новый вид проверок для водителей, название которому «сплошные проверки». Данная инициатива подразумевает проверку каждого автолюбителя на проезжих частях на адекватность их состояния, пишет PRIMPRESS.

Представители ГИБДД запускают новый вид «сплошных» проверок, чтобы выявлять лица, которые употребляли перед поездкой спиртные напитки или запрещенные вещества. Чтобы выяснить названные состояние водителей сотрудники правоохранительных органов будут задавать различные вопросы, а также наблюдать за поведением водителя. Уточняется, что даже если абсолютно трезвый человек, управляющий транспортным средством, покажется работникам Госавтоинспекции подозрительным, то они имеют полное право обязать его пройти медосвидетельствование. В случае отказа, даже трезвый водитель может быть подвергнуть санкциям в виде штрафов, а также лишения водительского удостоверения.