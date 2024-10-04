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Указ уже подписан: с 1 октября штраф 700 рублей за каждый день для владельцев квартир с ванной

Перепланировка квартиры является популярным спо...

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Перепланировка квартиры является популярным способом улучшения жилой площади, однако она требует как желания, так и соблюдения определённых правил. Одним из распространённых вариантов является перемещение так называемых «мокрых» зон (кухня, ванная комната, санузел) в помещения, не предназначенные для установки систем водоснабжения и канализации.

Согласно Жилищному кодексу, невозможно размещение кухни или ванной над жилыми комнатами. В одном недавнем случае в Алтайском крае владелец многоквартирного дома объединил кухню, ванную, санузел и коридор, установив душевую прямо над кухней нижней квартиры, а спальню переделал в кухню с водопроводными системами. По решению суда он должен вернуть всё в первоначальный вид, причем встречный иск о легализации перепланировки был отклонён.

Незаконная перепланировка ставит под угрозу не только владельца, но и соседей. Если они заметят строительные работы или жалуются на шум, возможно проведение проверки, что может привести к штрафам и необходимости восстановить первоначальную планировку, особенно если изменения касаются несущих конструкций. Эксперты советуют согласовывать перепланировку с контролирующими органами, чтобы избежать неприятностей и обеспечить безопасность.

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