Указ уже подписали: с 22 января штраф 1500 рублей в сутки для собственников квартир с газовой плитой

Газовая плита — необходимый элемент на каждой кухне, но ее неправильное использование или отказ от обязательных проверок может привести к серьезным последствиям. С января 2025 года в России вступают в силу новые правила, касающиеся эксплуатации газового оборудования.

Какие изменения ждут владельцев жилья?

Проверка счетчиков: приборы учета, которые находятся в эксплуатации более трех лет, подлежат обязательной проверке. Плановые осмотры: газовые службы будут ежегодно инспектировать оборудование. За отказ от проверки предусмотрен штраф в размере до 2000 рублей, а при повторном нарушении — до 5000 рублей. Полугодовые проверки: каждые шесть месяцев специалисты проверяют состояние плит и счетчиков. Если доступ проверяющим не предоставлен, это может привести к отключению газа. О дате визита уведомляют за неделю. Срок эксплуатации: газовая плита рассчитана на 20 лет. По истечении этого срока необходимо провести диагностику или заменить оборудование, чтобы избежать штрафов и отключений. Перемещение плиты: любое перемещение газового оборудования возможно только с разрешения специалистов.

Как избежать проблем?

Регулярно проверяйте оборудование. Убедитесь, что плита исправна и безопасна в использовании.

Допускайте проверяющих. Своевременно предоставляйте доступ газовым службам для осмотра оборудования.

Следите за сроком службы. Заменяйте плиту, если она исчерпала допустимый срок эксплуатации.

Согласовывайте изменения. Перестановка плиты должна быть выполнена с разрешения и под контролем специалистов.

Газовое оборудование требует ответственного подхода. Соблюдение правил и регулярные проверки обеспечат вашу безопасность и комфорт, сообщает prochepetsk.

