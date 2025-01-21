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Указ уже подписали: с 22 января штраф 1500 рублей в сутки для собственников квартир с газовой плитой

Газовая плита — необходимый элемент на каждой к...

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Газовая плита — необходимый элемент на каждой кухне, но ее неправильное использование или отказ от обязательных проверок может привести к серьезным последствиям. С января 2025 года в России вступают в силу новые правила, касающиеся эксплуатации газового оборудования.

Какие изменения ждут владельцев жилья?

  1. Проверка счетчиков: приборы учета, которые находятся в эксплуатации более трех лет, подлежат обязательной проверке.
  2. Плановые осмотры: газовые службы будут ежегодно инспектировать оборудование. За отказ от проверки предусмотрен штраф в размере до 2000 рублей, а при повторном нарушении — до 5000 рублей.
  3. Полугодовые проверки: каждые шесть месяцев специалисты проверяют состояние плит и счетчиков. Если доступ проверяющим не предоставлен, это может привести к отключению газа. О дате визита уведомляют за неделю.
  4. Срок эксплуатации: газовая плита рассчитана на 20 лет. По истечении этого срока необходимо провести диагностику или заменить оборудование, чтобы избежать штрафов и отключений.
  5. Перемещение плиты: любое перемещение газового оборудования возможно только с разрешения специалистов.

Как избежать проблем?

  • Регулярно проверяйте оборудование. Убедитесь, что плита исправна и безопасна в использовании.
  • Допускайте проверяющих. Своевременно предоставляйте доступ газовым службам для осмотра оборудования.
  • Следите за сроком службы. Заменяйте плиту, если она исчерпала допустимый срок эксплуатации.
  • Согласовывайте изменения. Перестановка плиты должна быть выполнена с разрешения и под контролем специалистов.

Газовое оборудование требует ответственного подхода. Соблюдение правил и регулярные проверки обеспечат вашу безопасность и комфорт, сообщает prochepetsk.

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