Указ уже подписали: с 22 января штраф 1500 рублей в сутки для собственников квартир с газовой плитой
PROKAZAN
Газовая плита — необходимый элемент на каждой кухне, но ее неправильное использование или отказ от обязательных проверок может привести к серьезным последствиям. С января 2025 года в России вступают в силу новые правила, касающиеся эксплуатации газового оборудования.
Какие изменения ждут владельцев жилья?
- Проверка счетчиков: приборы учета, которые находятся в эксплуатации более трех лет, подлежат обязательной проверке.
- Плановые осмотры: газовые службы будут ежегодно инспектировать оборудование. За отказ от проверки предусмотрен штраф в размере до 2000 рублей, а при повторном нарушении — до 5000 рублей.
- Полугодовые проверки: каждые шесть месяцев специалисты проверяют состояние плит и счетчиков. Если доступ проверяющим не предоставлен, это может привести к отключению газа. О дате визита уведомляют за неделю.
- Срок эксплуатации: газовая плита рассчитана на 20 лет. По истечении этого срока необходимо провести диагностику или заменить оборудование, чтобы избежать штрафов и отключений.
- Перемещение плиты: любое перемещение газового оборудования возможно только с разрешения специалистов.
Как избежать проблем?
- Регулярно проверяйте оборудование. Убедитесь, что плита исправна и безопасна в использовании.
- Допускайте проверяющих. Своевременно предоставляйте доступ газовым службам для осмотра оборудования.
- Следите за сроком службы. Заменяйте плиту, если она исчерпала допустимый срок эксплуатации.
- Согласовывайте изменения. Перестановка плиты должна быть выполнена с разрешения и под контролем специалистов.
Газовое оборудование требует ответственного подхода. Соблюдение правил и регулярные проверки обеспечат вашу безопасность и комфорт, сообщает prochepetsk.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец