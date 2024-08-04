Указ подписан: с 1 августа за отопление и воду пенсионеры больше ничего не должны

С началом августа 2024 года в России вступают в силу законодательные изменения, направленные на улучшение условий жизни пенсионеров в области жилищно-коммунального хозяйства. Эти изменения предоставляют пенсионерам право отказаться от оплаты коммунальных услуг, если их качество оставляет желать лучшего и не соответствует заявленным нормам.

К примеру, если в жилом помещении пенсионера зафиксирована недостаточная температура на протяжении значительного времени, он освобождается от платы за отопление. То же касается качества горячей воды: при несоответствии санитарным стандартам, старшее поколение может прекратить её оплату.

Эти законодательные меры разработаны для защиты и поддержки старшего поколения, гарантируя им более достойные условия проживания. Одним из значимых нововведений является право использования фото и видеоматериалов в качестве подтверждения неудовлетворительного качества услуг. Таким образом, пенсионерам достаточно зафиксировать недостатки на камеру, чтобы оспорить качество предоставленных услуг.

Кроме того, Верховный суд принял решение о праве пенсионеров на получение компенсации в размере половины стоимости некачественно оказанной услуги. Это подчеркивает стремление к соблюдению справедливости и защите прав потребителей, особенно в уязвимой категории пожилых людей.

Эти правовые инициативы ставят новые барьеры для поставщиков услуг, поднимая латку качества обслуживания и заставляя их уделять больше внимания потребностям пенсионеров.