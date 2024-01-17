Указ подписан: огорчающий россиян сюрприз во всех квитанциях ЖКХ появится уже с января

Владельцам недвижимости настоятельно рекомендуется готовиться к предстоящему повышению коммунальных платежей, о котором было объявлено на январь 2024 года. По данным PRIMPRESS, это изменение затронет несколько ключевых аспектов тарифов, прежде всего для собственников квартир в многоквартирных домах, особенно в столичном регионе.

Согласно экспертам, в январе следующего года планируется увеличение тарифов для жильцов, и, в первую очередь, жителей столичного региона. Платы за капремонт и социальный наем в неприватизированных квартирах также поднимутся. Повышение затронет также тарифы на содержание и ремонт жилья.

В настоящее время владельцы недвижимости платят около 38,93 руб. за один квадратный метр. С января текущего года эта ставка повысится до 42,41 руб. Ставка на капремонт поднимется на почти 1,5 рубля. Таким образом, обладателям квартир площадью примерно 50 квадратных метров предстоит внести дополнительные 250 руб., начиная с первого месяца в наступившем 2024 году.

Специалисты также напоминают, что следующее увеличение тарифов жилищно-коммунальных услуг запланировано на июль 2024 года и затронет все субъекты Российской Федерации. Ожидается, что общий рост платежей не превысит десяти процентов, но в некоторых областях это значение может оказаться выше. К примеру, в Пензе власти рассматривают вариант увеличения тарифов на 11,6%.