«У нас нет выхода, держитесь»: глава Центробанка РФ Набиуллина предупредила россиян, имеющих вклады и кредиты
duma.gov.ru
В декабре 2024 года руководство Центрального банка РФ приняло решение удерживать ключевую процентную ставку на уровне 21% годовых.
Это решение, основанное на анализе текущей экономической ситуации, вызвано потребностью в более жёстком денежно-кредитном регулировании, чем это предвиделось изначально, включая внешние факторы, независимые от монетарной политики, ухудшившие экономические условия страны.
Эксперты считают, что поддержание высокого уровня ключевой ставки необходимо для контроля инфляции и возвращения её к целевому показателю. Это особенно важно, учитывая растущий внутренний спрос и увеличение цен.
Ключевая ставка: её роль и влияние
Ключевая ставка — это основной инструмент Центробанка для регулирования экономики, оказывающий влияние на:
- Кредиты и депозиты: поднятие ключевой ставки ведёт к увеличению процентов по кредитам и депозитам в коммерческих банках, что делает займы дороже и стимулирует сбережения.
- Инфляция: повышенные ставки помогают замедлить рост денежной массы и сдерживать инфляцию, но могут тормозить экономический рост.
- Курс валюты: высокая ставка повышает привлекательность национальной валюты, способствуя её укреплению.
- Инвестиции: высокие ставки затрудняют доступ к кредитам для бизнеса, что может замедлить инвестиционные проекты.
Причины поддержания ставки
Изменение цен в октябре-ноябре показало умеренное снижение до 11,1% годовых с 11,3% в предыдущем квартале. Тем не менее, базовая инфляция, показывающая глубинное давление цен, увеличилась до 10,9% из-за сильного внутреннего спроса и ослабления национальной валюты.
На момент 16 декабря годовая инфляция достигла 9,5%. Растущие инфляционные ожидания среди населения и бизнеса продолжают усиливать экономическое давление.
Воздействие на кредиты и сбережения
Фиксация ключевой ставки на уровне 21% сокращает доступность кредитов, что видно по замедлению корпоративного и розничного кредитования в ноябре. Это способствует уменьшению внутреннего спроса, что критически важно для борьбы с инфляцией.
В то же время, высокие ставки стимулируют население к накоплению, увеличивая объём банковских депозитов и способствуя финансовой стабильности.
Прогнозы и последующие действия
Центробанк ожидает, что ужесточение денежно-кредитной политики и сокращение кредитной активности понизят инфляцию. Предвидится, что в 2025 году объём кредитования уложится в прогнозируемые 8–13%.
В среднесрочной перспективе основные риски для инфляции остаются высокими, связанными с инфляционными ожиданиями, нарушением сбалансированного роста экономики и внешними экономическими вызовами.
Поддержание ключевой ставки на уровне 21% является мерой по стабилизации экономической ситуации в стране. Несмотря на то что такой подход может замедлить экономическую активность, он способствует контролю инфляции и укреплению валюты, что является приоритетом для долгосрочной экономической стабильности.
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