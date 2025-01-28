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«Теперь запрещено»: в РФ в законную силу вступило новое правило для всех граждан, у которых в квартире есть бытовые счетчики

В России вступили в силу новые правила, которые...

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В России вступили в силу новые правила, которые значительно упростят жизнь владельцам квартир с установленными бытовыми счетчиками.

Как пояснил юрист Максим Иванов в интервью PRIMPRESS, теперь гражданам больше не нужно самостоятельно подтверждать проверку приборов учета и предоставлять соответствующие документы в управляющую компанию.

Новый порядок проверки счетчиков устраняет бюрократические препятствия и защищает граждан от необоснованных требований коммунальных служб.

Что изменилось в правилах проверки счетчиков?

Ранее управляющие компании требовали от собственников жилья предоставлять документы, подтверждающие проверку счетчиков воды и других ресурсов. При их отсутствии жильцам нередко угрожали перевести оплату на повышенные тарифы.

С принятием нового закона эти действия признаны незаконными. Теперь данные о проверках счетчиков заносятся в единую государственную базу Росреестра. Управляющие компании могут напрямую получать необходимую информацию из системы, а владельцам квартир больше не нужно посещать коммунальные службы или приносить бумажные подтверждения.

Почему это важно для граждан?

Защита от неправомерных требований. Новые правила предотвращают давление со стороны коммунальных служб и исключают возможность угроз перевода на повышенные тарифы из-за отсутствия документов.

Удобство и экономия времени. Жильцы избавлены от необходимости собирать и предоставлять справки — вся информация теперь доступна в цифровом формате.

Централизованная база данных. Единое хранение информации в Росреестре исключает потерю данных и минимизирует ошибки, связанные с бумажным документооборотом.

Что это значит для управляющих компаний?

С введением новых правил управляющие компании лишились права требовать от граждан документы, подтверждающие проверку приборов учета. Попытки принудить собственников к предоставлению таких данных теперь считаются нарушением законодательства. В случае неправомерных действий жители имеют право обратиться в надзорные органы.

Как поступать, если управляющая компания нарушает закон?

Если коммунальная служба продолжает требовать документы или угрожать повышением тарифов, жильцы могут:

  • Направить жалобу в жилищную инспекцию или иные контролирующие органы.
  • Указать представителям управляющей компании на их обязанность запрашивать данные в базе Росреестра.
  • Проконсультироваться с юристом для составления официальной жалобы.

Новый закон — шаг к упрощению жизни

Обновленные правила стали важным шагом на пути к цифровизации взаимодействия между гражданами и коммунальными службами. Это позволяет снизить бюрократическую нагрузку, повысить прозрачность и защитить права собственников жилья.

Теперь россияне могут быть уверены, что информация о проверках счетчиков хранится в единой государственной базе и всегда доступна коммунальным службам. Это не только упрощает процесс взаимодействия, но и делает жилищно-коммунальную сферу более прозрачной и удобной для граждан.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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