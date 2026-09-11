Мошенники создают фишинговые сайты под iPhone 18 в Рунете

В России фиксируют новую волну фишинга, связанную со стартом продаж iPhone 18 Pro Max и iPhone Duo. Аферисты размещают объявления о продаже устройств по ценам значительно ниже рыночных, открывают поддельные магазины в Telegram и копируют страницы известных маркетплейсов. Об этом пишет «Известия».

«Мы фиксируем массовую волну фишинга, связанную с предложениями приобрести новые iPhone дешевле официальной стоимости», — отметил директор ГК «Киберсистема» Иван Ануфриев. Директор центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко добавил, что схемы запускаются еще до официального анонса: пользователям предлагают «раннее бронирование», фиксацию цены или место в закрытом списке, а после анонса требуют доплаты якобы за доставку, страховку или таможенное оформление. Убедительность фишинговых страниц растет благодаря генеративному ИИ, который помогает создавать правдоподобные карточки товаров, переписку «менеджеров» и отзывы.

Экс-министр цифрового развития Вологодской области Ахметжан Махмутов отметил, что такие кампании практически неизбежны при выходе новых моделей Apple. Высокий спрос и ограниченные первые поставки создают благоприятные условия для злоумышленников, которые используют искусственный дефицит, сайты-клоны и фейковые Telegram-каналы. Осенью 2026 года заметно выросла роль автоматизации: первичный контакт с потенциальной жертвой все чаще ведут Telegram-боты, имитирующие службу поддержки и показывающие фиктивные отзывы покупателей.

Руководитель сервиса Smart Business Alert компании ЕСА ПРО Сергей Трухачев сообщил, что мошенники уже сейчас создают копии официальных магазинов, которые будут предлагать новые модели iPhone. Руководитель направления аналитических исследований Positive Technologies Ирина Зиновкина указала, что злоумышленники расширяют арсенал продвижения: могут использовать SEO-poisoning для вывода поддельных сайтов в поиск, влиять на ответы ИИ-поисковиков и распространять дипфейк-видео с якобы уже полученными устройствами. На недавней презентации Apple представили сгибаемый смартфон, новые Pro-модели, Apple Watch и AirPods.