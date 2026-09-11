Технологии

Мошенники создают фишинговые сайты под iPhone 18 в Рунете

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

В России фиксируют новую волну фишинга, связанную со стартом продаж iPhone 18 Pro Max и iPhone Duo. Аферисты размещают объявления о продаже устройств по ценам значительно ниже рыночных, открывают поддельные магазины в Telegram и копируют страницы известных маркетплейсов. Об этом пишет «Известия».

«Мы фиксируем массовую волну фишинга, связанную с предложениями приобрести новые iPhone дешевле официальной стоимости», — отметил директор ГК «Киберсистема» Иван Ануфриев. Директор центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко добавил, что схемы запускаются еще до официального анонса: пользователям предлагают «раннее бронирование», фиксацию цены или место в закрытом списке, а после анонса требуют доплаты якобы за доставку, страховку или таможенное оформление. Убедительность фишинговых страниц растет благодаря генеративному ИИ, который помогает создавать правдоподобные карточки товаров, переписку «менеджеров» и отзывы.

Экс-министр цифрового развития Вологодской области Ахметжан Махмутов отметил, что такие кампании практически неизбежны при выходе новых моделей Apple. Высокий спрос и ограниченные первые поставки создают благоприятные условия для злоумышленников, которые используют искусственный дефицит, сайты-клоны и фейковые Telegram-каналы. Осенью 2026 года заметно выросла роль автоматизации: первичный контакт с потенциальной жертвой все чаще ведут Telegram-боты, имитирующие службу поддержки и показывающие фиктивные отзывы покупателей.

Руководитель сервиса Smart Business Alert компании ЕСА ПРО Сергей Трухачев сообщил, что мошенники уже сейчас создают копии официальных магазинов, которые будут предлагать новые модели iPhone. Руководитель направления аналитических исследований Positive Technologies Ирина Зиновкина указала, что злоумышленники расширяют арсенал продвижения: могут использовать SEO-poisoning для вывода поддельных сайтов в поиск, влиять на ответы ИИ-поисковиков и распространять дипфейк-видео с якобы уже полученными устройствами. На недавней презентации Apple представили сгибаемый смартфон, новые Pro-модели, Apple Watch и AirPods.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

На финишной прямой: как продвигается строительство крупных ЖК Казани

Новости Татарстана

день назад

Руслан Гаджиев: «Мы намерены вывести проект «Электронная доска почёта» на федеральный уровень»

отчего появляются клопы

Интересное в Казани

день назад

Зимой памятник не ставят, но заказать выгоднее: рассказываем, сколько можно сэкономить на мемориале в Казани

Интересное в Казани

2 дня назад

80 рублей за литр солярки: рассказываем, на чем экономит казанский бизнес в 2026 году

замена тросов ручника в Уфе

Не у нас

20 часов назад

Священники разъяснили, чем опасно прикосновение к покойному

Не у нас

день назад

Протоиерей раскрыл, чем человеку грозит потемнение нательного креста

Не у нас

день назад

Протоиерей назвал причины почернения нательного крестика

Кулинария

день назад

Драники у соседки золотистые, а мои серые и мокрые: что происходит с картошкой еще до жарки

Не у нас

день назад

Священники напомнили прихожанам, что нельзя делать в храме
Новости Татарстана
17 часов назад

Хирурги РКБ помогли пациентке с ожогом сохранить пищевод

Хирурги РКБ Татарстана помогли пациентке с хими...

Новости Казани

час назад

В Казани собрались руководители пенитенциарных служб стран СНГ

Полезное

11 часов назад

Открытость как основа доверия избирателей: в Татарстане прошел форум «Мой голос»

Кулинария

час назад

Сырники держат форму на тарелке, но расползаются на сковороде: где ошиблись с тестом

Технологии

3 часа назад

iPhone 18 Pro и Duo появятся в России в начале октября от ₽174,9 тыс.
Четыре футбольных манежа открылись в Татарстане...
Новости Татарстана
17 часов назад

Четыре футбольных манежа открылись в Татарстане при участии Минниханова

Кулинария

4 часа назад

Котлеты покрываются красивой корочкой, но внутри остаются сухими: фарш портят еще до сковороды

Новости Татарстана

4 часа назад

Компания из Татарстана заплатит 500 тысяч за взятки при вывозе мусора

Технологии

5 часов назад

Госуслуги: для маркетплейсов нужен российский браузер или сертификаты Минцифры
Гид по Казани
5 дней назад

Полезные сервисы: решения для жизни, работы и повседневных задач