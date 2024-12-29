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«Теперь служить будут два года»: генерал-лейтенант Андрей Гурулев объяснил, как найти новых солдат в России

Предложение депутата Госдумы Андрея Гурулева о ...

tsargrad.tv

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Андрей Гурулев, депутат Госдумы России и военачальник, предложил радикальное изменение в системе срочной военной службы страны, предлагая увеличение срока службы с одного до двух лет.

По его мнению, такой шаг позволит значительно улучшить качество подготовки военнослужащих и усилить пограничную безопасность России.

Основания для изменений

Гурулев утверждает, что текущая длительность срочной службы недостаточна для того, чтобы качественно подготовить мобилизационный ресурс страны. По его словам, расширенный срок обучения и службы позволит призывникам более полно освоить необходимые навыки и знания, что в итоге повысит общий уровень боевой готовности армии.

Потенциальное усиление пограничной обороны

Гурулев также подчеркнул, что увеличение срока службы способствует укреплению пограничной безопасности, поскольку позволит формировать более профессиональные и подготовленные подразделения пограничных войск. Это, по его словам, критически важно для обеспечения стабильности и защиты границ страны.

Общественное и военное восприятие

Предложение вызвало широкие обсуждения, как в военных, так и в общественных кругах. Мнения разделились: некоторые поддерживают увеличение срока службы как способ укрепления обороны и повышения квалификации военнослужащих, другие выражают беспокойство по поводу социальных и психологических последствий таких изменений для молодых людей и их семей.

Необходимость тщательного анализа

Изменение срока срочной службы требует не только изменения законодательства, но и всестороннего анализа возможных последствий. Важно учитывать как положительные аспекты, так и потенциальные риски и вызовы, которые могут возникнуть в результате таких масштабных изменений в армейской структуре.

Инициатива Гурулева о двухлетней срочной службе в армии является поворотным моментом для обсуждения будущего российских вооруженных сил и их способности адаптироваться к современным вызовам. Такое предложение ставит перед Россией задачу балансирования между военной необходимостью и социальной ответственностью.

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