Один из старейших деревянных храмов Татарстана получит федеральную охрану

Казанско-Богородицкая церковь в Большом Фролове получит федеральный статус памятника архитектуры — госэкспертиза дала добро. В комитете по охране объектов культурного наследия РТ подтвердили, что храм пополнит реестр. Это один из старейших и самых крупных деревянных культовых сооружений региона: его возвели в конце XVIII–XIX веков. В облике неожиданно сочетаются барокко и классицизм. Внутри сохранились подлинные иконостасы и старинные иконы без поздних поновлений. Особую ценность представляет монументальная живопись на холстах, посвящённая Страстному циклу. По словам экспертов, аналогов этому произведению церковного искусства в Татарстане нет. Реставрация храма уже идёт: работы стартовали в мае 2026 года, завершить их планируют в 2027-м. Федеральную охрану также получат две мечети в Нурлатском районе — каменная Пятая соборная мечеть 1915 года в селе Кульбаева-Мараса и деревянная Четвёртая соборная мечеть в Курманаево. Последнюю возвели в 1911-м, хотя раньше ошибочно датировали 1892 годом.