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Учёные выяснили, как устроены скромные поселения майя на Юкатане

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Мексиканские археологи выяснили, что небольшие ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Небольшие поселения древних майя на полуострове Юкатан оказались тщательно спланированными системами, в которых расположение домов, полей и водосборников зависело от рельефа. К такому выводу пришли мексиканские археологи после изучения города Тепакан и трёх археологических комплексов в районе Бекаля. В отличие от знаменитых городов-государств с монументальными храмами и дворцами, эти поселения были гораздо скромнее, но их устройство оказалось не менее продуманным.

Для исследования учёные применили лазерное сканирование по технологии LiDAR, географические информационные системы и раскопки. Это позволило детально разобрать топографию и гидрологические условия местности. На месте обнаружились комплексы из тридцати-сорока небольших построек с предельно простой архитектурой.

Жилища располагались на возвышенных участках склонов, а понижения рельефа использовались для накопления влаги и земледелия. Промежутки между домами, которые сейчас выглядят как незастроенный пустырь, по мнению исследователей, занимали огороды и мильпа — система подсечно-огневого земледелия, которую потомки древних жителей практикуют до сих пор.

Такие поселения, вероятно, кормили сами себя, а излишки урожая могли идти на обмен с соседями, в том числе с крупными центрами. Работу провёл Карлос Матос Льянес из Национального института антропологии и истории Мексики.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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