Годовой план по жилью в Нижнекамске перевыполнили на 13,5%
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В Нижнекамске перевыполнили годовой план по вводу жилья на 13,5%: сдано более 68 тысяч квадратных метров. Цифру озвучила начальник управления градостроительной политики и архитектуры исполкома НМР Ольга Никитина, данные опубликованы на сайте НТР 24.
Сейчас в городе возводят 19 домов, четыре из них — по программе соцзащиты. Почти готовы две 18-этажки в микрорайоне № 29: строительная готовность достигла 88%. На улице Табеева только начали строить две 10-этажки.
Стройка в Нижнекамске идёт активными темпами, и перевыполнение плана стало результатом слаженной работы. До конца года остаётся надеяться, что новые дома встретят своих жильцов вовремя.
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