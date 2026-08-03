Годовой план по жилью в Нижнекамске перевыполнили на 13,5%

В Нижнекамске перевыполнили годовой план по вводу жилья на 13,5%: сдано более 68 тысяч квадратных метров. Цифру озвучила начальник управления градостроительной политики и архитектуры исполкома НМР Ольга Никитина, данные опубликованы на сайте НТР 24.

Сейчас в городе возводят 19 домов, четыре из них — по программе соцзащиты. Почти готовы две 18-этажки в микрорайоне № 29: строительная готовность достигла 88%. На улице Табеева только начали строить две 10-этажки.

Стройка в Нижнекамске идёт активными темпами, и перевыполнение плана стало результатом слаженной работы. До конца года остаётся надеяться, что новые дома встретят своих жильцов вовремя.