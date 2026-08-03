Жилые комплексы: Новости

Годовой план по жилью в Нижнекамске перевыполнили на 13,5%

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Нижнекамск перевыполнил годовой план по жилью н...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Нижнекамске перевыполнили годовой план по вводу жилья на 13,5%: сдано более 68 тысяч квадратных метров. Цифру озвучила начальник управления градостроительной политики и архитектуры исполкома НМР Ольга Никитина, данные опубликованы на сайте НТР 24.

Сейчас в городе возводят 19 домов, четыре из них — по программе соцзащиты. Почти готовы две 18-этажки в микрорайоне № 29: строительная готовность достигла 88%. На улице Табеева только начали строить две 10-этажки.

Стройка в Нижнекамске идёт активными темпами, и перевыполнение плана стало результатом слаженной работы. До конца года остаётся надеяться, что новые дома встретят своих жильцов вовремя.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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