Пользователи Spotify по всему миру столкнулись со сбоями

Около 17:51 мск пользователи Spotify начали массово сообщать о сбоях в работе сервиса. Данные Downdetector показывают, что проблемы возникли у пользователей во многих странах.

Больше всего жалоб поступило из США — более тысячи. Также о неполадках рассказали пользователи Канады, Бразилии, Мексики, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов, Индии и других государств.

Согласно сервису Downdetector, чаще всего пользователи жалуются на работу мобильного веб-сайта и приложения, а также на проблемы с подключением к серверу.

Spotify — аудиостриминговый сервис, запущенный в 2008 году. Его аудитория составляет 761 миллион пользователей, а библиотека включает более 100 миллионов треков. Подписку Spotify Premium оформили 293 миллиона человек на 184 рынках.