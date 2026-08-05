Технологии

Пользователи Spotify по всему миру столкнулись со сбоями

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Около 17:51 мск пользователи Spotify начали массово сообщать о сбоях в работе сервиса. Данные Downdetector показывают, что проблемы возникли у пользователей во многих странах.

Больше всего жалоб поступило из США — более тысячи. Также о неполадках рассказали пользователи Канады, Бразилии, Мексики, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов, Индии и других государств.

Согласно сервису Downdetector, чаще всего пользователи жалуются на работу мобильного веб-сайта и приложения, а также на проблемы с подключением к серверу.

Spotify — аудиостриминговый сервис, запущенный в 2008 году. Его аудитория составляет 761 миллион пользователей, а библиотека включает более 100 миллионов треков. Подписку Spotify Premium оформили 293 миллиона человек на 184 рынках.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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