Специалист в области математики, астрологии и истории Григорий Кваша предсказал дату, когда закончится вооруженный конфликт на Украине.

Григорий Кваша начал свою деятельность в области астрологических прогнозов в 1985 году, а в 1989 году обнаружил, что история циклична и системна. Другими словами, согласно утверждениям астролога, события в мире вращаются по кругу, и изучая их действительно можно предсказать будущее. Так с помощью дат и их анализирования, историк увидел, когда окончится конфликт на Украине, сообщает "ЦАРЬГРАД".

Основываясь на своих расчетах, Григорий Кваша заявляет, что текущий 2023 год будет переломным. Он изучил прошлые события, сопоставил их и вычислил дату окончания конфликта на территории Украины. Важно отметить, что финансовые проблемы будут главной причиной окончания СВО. Кваша также прогнозирует, что после 2025 года люди будут находить другие способы разрешения конфликтов и не будут больше полагаться на боевую мощь и оружие.

Ранее астролог-математик предсказал начало Специальной военной операции на Украине в 2022 году.

Однако напомним, что астрологические и математические прогнозы имеют свои ограничения и не всегда точны.