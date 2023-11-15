Сидик Афган утверждает, что способен предвидеть будущее. При составлении пророчеств предсказатель опирается не на магические или мистические силы, а на математические формулы. Более того, Сидик Афган является посланником великой Ванги, автором особой науки, философской математики, а также его имя внесено в список достояния человечества ЮНЕСКО, как величайшего мирового гения.

Философ-математик уже предсказывал страшные и величайшие мировые события до того, как они произошли. К ним относятся теракт 11 сентября, а также пандемия, которые заставили содрогнуться все человечество от ужаса.

Так как тема Специальной военной операции на Украине является одной из самых обсуждаемых в мире, Сидик Афган не проигнорировал ее и составил прогноз, в котором назвал дату ее завершения, а также огласил, кто станет безусловным победителем.

Согласно пророчеству, вооруженное столкновение будет окончено в 2025 году, сообщает starhit.ru.

Предсказатель-математик добавил, что абсолютным победителем из конфликта выйдет наше государство, Российская Федерация. Более того, Россия после 2025 года начнет быстро развиваться в политическом и экономическом плане, что сделает ее великой главенствующей державой, вокруг которой будут объединятся другие государства.