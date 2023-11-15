Новости России
· Ульяна Сенько

«СВО кончится»: посланник Ванги гениальный математик Сидик Афган назвал дату окончания и победителя СВО

«СВО кончится»: посланник Ванги гениальный математик Сидик Афган назвал дату окончания и победителя СВО

2-kartinki.ru

Подписаться в Telegram

Сидик Афган утверждает, что способен предвидеть будущее. При составлении пророчеств предсказатель опирается не на магические или мистические силы, а на математические формулы. Более того, Сидик Афган является посланником великой Ванги, автором особой науки, философской математики, а также его имя внесено в список достояния человечества ЮНЕСКО, как величайшего мирового гения.

Философ-математик уже предсказывал страшные и величайшие мировые события до того, как они произошли. К ним относятся теракт 11 сентября, а также пандемия, которые заставили содрогнуться все человечество от ужаса.

Так как тема Специальной военной операции на Украине является одной из самых обсуждаемых в мире, Сидик Афган не проигнорировал ее и составил прогноз, в котором назвал дату ее завершения, а также огласил, кто станет безусловным победителем.

Согласно пророчеству, вооруженное столкновение будет окончено в 2025 году, сообщает starhit.ru.

Предсказатель-математик добавил, что абсолютным победителем из конфликта выйдет наше государство, Российская Федерация. Более того, Россия после 2025 года начнет быстро развиваться в политическом и экономическом плане, что сделает ее великой главенствующей державой, вокруг которой будут объединятся другие государства.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Не всем зрителям это по душе»: комики из Казани рассказали, какие шутки в тренде, а за какие могут устроить «темную»

Гид по скидкам Казани

день назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше

сетка в вентиляцию против тараканов

Новости Казани

22 часа назад

Владимир Путин позвал всех на «Игры будущего» в Казань

Интересное в Казани

2 дня назад

Как пережить потерю близкого человека: советы от эксперта ритуальных услуг Казани

установка межкомнатных дверей цена за работу в Ростове-на-Дону

Новости Татарстана

16 часов назад

Столовая казанской школы №169 признана лучшей в стране

Лонгриды

3 часа назад

Огромный чак-чак, уникальная операция и сутки в ледяной воде: за какие заслуги татарстанцы попадали в Книгу рекордов Гиннесса

Новости Казани

22 часа назад

Под Казанью в массовом ДТП пострадали три человека

Новости Казани

день назад

Профессор КФУ объяснил, почему белки начали переселяться в центр Казани

Новости Казани

23 часа назад

В Казани буду судить мужчину по обвинению в смертельной драке на Советской площади
Лонгриды
3 часа назад

Огромный чак-чак, уникальная операция и сутки в ледяной воде: за какие заслуги татарстанцы попадали в Книгу рекордов Гиннесса

Огромный чак-чак, уникальная операция и сутки в ледяной воде: за какие заслуги татарстанцы попадали в Книгу рекордов Гиннесса

Новости Казани

час назад

Приставы в Казани взыскали со строительной фирмы 4 миллиона рублей невыплаченных налогов

Гид по скидкам Казани

день назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше

Новости Казани

час назад

В Казани на Лево-Булачной "Газель" влетела в манипулятор с рабочими

Общество

час назад

Как начать зарабатывать больше, потратив лишь 40 минут в день?
В Казани у "Чаши" начали ставить новогоднюю елку
Новости Казани
час назад

В Казани у "Чаши" начали ставить новогоднюю елку

Новости Татарстана

15 часов назад

1,3 млрд рублей получит Татарстан на покупку автобусов

Новости Татарстана

16 часов назад

Танкист из Татарстана награжден орденом мужества

Новости Татарстана

16 часов назад

Столовая казанской школы №169 признана лучшей в стране
Владимир Путин позвал всех на «Игры будущего» в Казань
Новости Казани
22 часа назад

Владимир Путин позвал всех на «Игры будущего» в Казань