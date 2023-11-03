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«СВО кончится»: космически одаренный пророк-математик Григорий Кваша огласил точную дату и победителя конфликта

«СВО кончится»: космически одаренный пророк-математик Григорий Кваша огласил точную дату и победителя конфликта

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Согласно утверждениям Григория Кваши, математика и историка, все события в мире цикличны, поэтому с помощью математического анализа можно составлять прогнозы и видеть будущее.

Тема Специальной военной операции является одной из самых актуальных у россиян на данный момент, поэтому Григорий Кваша с помощью расчетов попытался спрогнозировать дату завершения вооруженного столкновения.

Математик-предсказатель сообщил, что СВО завершится в 2025 году, а 2023 год будет переломным в ее процессе. Более того, Григорий Кваша утверждает, что именно Российская Федерация станет безусловным победителем, пишет «ЦАРЬГРАД».

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