«СВО кончится»: космически одаренный пророк-математик Григорий Кваша огласил точную дату и победителя конфликта

Согласно утверждениям Григория Кваши, математика и историка, все события в мире цикличны, поэтому с помощью математического анализа можно составлять прогнозы и видеть будущее.

Тема Специальной военной операции является одной из самых актуальных у россиян на данный момент, поэтому Григорий Кваша с помощью расчетов попытался спрогнозировать дату завершения вооруженного столкновения.

Математик-предсказатель сообщил, что СВО завершится в 2025 году, а 2023 год будет переломным в ее процессе. Более того, Григорий Кваша утверждает, что именно Российская Федерация станет безусловным победителем, пишет «ЦАРЬГРАД».