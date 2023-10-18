«СВО быстро закончится»: пророк-математик Кваша вычислил дату и назвал победителя

Каждого россиянина в нашей стране интересует вопрос о том, когда завершиться СВО на Украине.

Знаменитый пророк-математик Григорий Кваша, который занимается гороскопами и предсказаниями по математическим расчетам уже на протяжении 38 лет, объявил дату завершения вооруженного конфликта на Украине.

Предсказатель сопоставляет даты исторических событий, изучает их и делает математические расчеты, результатом чего является исход нынешних событий в будущем. Другими словами, Григорий Кваша может заглянуть в будущее с помощью цифр. Одним из его недавних пророчеств стала дата окончания военного конфликта на Украине, рассказал информационный портал sportkp.ru

Согласно расчетам пророка, 2023 год станет решающим годом в конфликте на Украине, а причины завершения вооруженного столкновения будут иметь финансовое направление.

Также Григорий Кваша добавил, что в будущем после 2025 года человечество надолго забудет способ разрешения конфликтов с помощью оружия и демонстрации боевой мощи.