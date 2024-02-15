Стало известно, какое будущее ждет российские семьи после отмены льготной ипотеки

Федеральное правительство в ближайшее время примет решение о реформировании российской ипотечной системы. На данный момент официальные источники утверждают, что семейная и региональная ипотечные программы будут продлены до 1 июля 2024 года, однако судьба других программ находится под большим вопросом. Эксперты изучают ряд существующих льготных ипотечных программ, чтобы проанализировать их возможное влияние на цены на рынке жилья.

Одна из них - ипотечная программа для семей с детьми, родившимися в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года. В рамках этой программы такие семьи имеют возможность приобрести строящееся жилье по ставке 6 % годовых при условии внесения залога в размере не менее 20 % от стоимости жилья.

Кроме того, ИТ-ипотека доступна для сотрудников российских высокотехнологичных компаний. Специалисты с зарплатой не менее 120 000 рублей (в Москве не менее 150 000 рублей) могут приобрести новостройку под 5 % годовых. Однако самой популярной программой считается «ипотека с государственной поддержкой», которая предоставляет гражданам России с любым уровнем дохода возможность приобрести новостройку под 8 % годовых.

В конце 2023 года требования по программе «ипотека с государственной поддержкой» были ужесточены. Первоначальный взнос был увеличен с 20 до 30 %, а максимальная сумма кредита в столичном регионе снижена с 12 до 6 млн рублей. Если расходы на покупку жилья превышают эту сумму, предлагается комбинированная ипотека, при которой часть суммы выплачивается по льготной процентной ставке, а остальная часть - по рыночной.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что льготное кредитование может привести к росту цен на жилье, и в этом есть доля правды. Благодаря различным льготным программам, введенным во время пандемии и в последующие годы, а также в условиях повышения ключевой ставки, жилье на вторичном рынке стоит дешевле, чем на строящемся, а это нестабильная ситуация.

По данным PRIDE GROUP, в 2023 году средняя цена одного квадратного метра на первичном рынке жилья в Санкт-Петербурге составит 237,8 тысячи рублей, а на вторичном - 199,9 тысячи рублей. Мария Тарасова, учредитель и генеральный представитель риэлторской компании, отмечает, что ужесточение или полная отмена программы ипотечного кредитования с государственным субсидированием приведет к дальнейшему снижению спроса не только на первичном, но и на вторичном рынке, сообщают prufy.ru.

Однако многие эксперты не верят, что даже отмена некоторых льготных программ окажет заметное влияние на ценовое равенство на первичном и вторичном рынках недвижимости.