Новости России
· Ульяна Сенько

Стало известно, какое будущее ждет российские семьи после отмены льготной ипотеки

Стало известно, какое будущее ждет российские семьи после отмены льготной ипотеки

pxhere.com

Подписаться в Telegram

Федеральное правительство в ближайшее время примет решение о реформировании российской ипотечной системы. На данный момент официальные источники утверждают, что семейная и региональная ипотечные программы будут продлены до 1 июля 2024 года, однако судьба других программ находится под большим вопросом. Эксперты изучают ряд существующих льготных ипотечных программ, чтобы проанализировать их возможное влияние на цены на рынке жилья.

Одна из них - ипотечная программа для семей с детьми, родившимися в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года. В рамках этой программы такие семьи имеют возможность приобрести строящееся жилье по ставке 6 % годовых при условии внесения залога в размере не менее 20 % от стоимости жилья.

Кроме того, ИТ-ипотека доступна для сотрудников российских высокотехнологичных компаний. Специалисты с зарплатой не менее 120 000 рублей (в Москве не менее 150 000 рублей) могут приобрести новостройку под 5 % годовых. Однако самой популярной программой считается «ипотека с государственной поддержкой», которая предоставляет гражданам России с любым уровнем дохода возможность приобрести новостройку под 8 % годовых.

В конце 2023 года требования по программе «ипотека с государственной поддержкой» были ужесточены. Первоначальный взнос был увеличен с 20 до 30 %, а максимальная сумма кредита в столичном регионе снижена с 12 до 6 млн рублей. Если расходы на покупку жилья превышают эту сумму, предлагается комбинированная ипотека, при которой часть суммы выплачивается по льготной процентной ставке, а остальная часть - по рыночной.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что льготное кредитование может привести к росту цен на жилье, и в этом есть доля правды. Благодаря различным льготным программам, введенным во время пандемии и в последующие годы, а также в условиях повышения ключевой ставки, жилье на вторичном рынке стоит дешевле, чем на строящемся, а это нестабильная ситуация.

По данным PRIDE GROUP, в 2023 году средняя цена одного квадратного метра на первичном рынке жилья в Санкт-Петербурге составит 237,8 тысячи рублей, а на вторичном - 199,9 тысячи рублей. Мария Тарасова, учредитель и генеральный представитель риэлторской компании, отмечает, что ужесточение или полная отмена программы ипотечного кредитования с государственным субсидированием приведет к дальнейшему снижению спроса не только на первичном, но и на вторичном рынке, сообщают prufy.ru.

Однако многие эксперты не верят, что даже отмена некоторых льготных программ окажет заметное влияние на ценовое равенство на первичном и вторичном рынках недвижимости.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане зафиксировали морозы до -45 градусов

Новости Татарстана

день назад

Скончался экс-помощник президента Татарстана Шамиль Бадамшин

потравить тараканов на никулинской москва

Новости Татарстана

день назад

В Казани прошел обыск в квартире сборщика подписей Надеждина

Интересное в Казани

3 дня назад

От гаража до 70 домов в год: рассказываем, как житель Казани привел свою строительную компанию к успеху.

pr-специалисты в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

2 часа назад

Армения не станет принимать участие в «Играх будущего» в Казани

Новости Татарстана

день назад

Жители Казани выбрасывают 40% продуктов

Новости Татарстана

21 час назад

Алексей Навальный* внезапно скончался в колонии «Полярный волк»

Новости Татарстана

день назад

Владимир Путин назначил 14 новых судей в Татарстане
Лонгриды
3 дня назад

«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить

«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить

Новости Татарстана

2 часа назад

Армения не станет принимать участие в «Играх будущего» в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

Минниханов общался с главой «Союзмультфильма»

Новости Татарстана

3 часа назад

Учёные КФУ открыли новую звезду

Новости Татарстана

3 часа назад

28 объектов здравоохранения построили за 2023 год в Татарстане
Последствия снежного шторма в Казани: УК не справляются, Метшин призвал горожан выходить на уборку снега
Лонгриды
4 дня назад

Последствия снежного шторма в Казани: УК не справляются, Метшин призвал горожан выходить на уборку снега

Новости Татарстана

5 часов назад

В РТ растёт годовая инфляция

Новости Татарстана

21 час назад

В дни «Игр будущего» телебашня в Казани включит архитектурную подсветку

Новости Татарстана

21 час назад

22-летнего бойца СВО из Татарстана наградили медалью «За отличия в службе»
Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой зимой
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой зимой