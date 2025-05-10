Сплошная химия вместо мяса: Роскачество занесло в черный список самый отвратительный бренд филе цыпленка
dzen.ru
Бюджетная, универсальная, привычная — курица остаётся одним из самых популярных продуктов на российском рынке. Но вокруг неё не утихают споры: накачка водой, антибиотики, гормоны... Что из этого — правда, а что — миф?
Роскачество проверяло курятину с 2016 по 2024 год
За восемь лет исследовано 33 марки бройлеров, и результаты показали: ситуация с безопасностью постепенно улучшается.
Что улучшилось:
- Снизилось количество патогенных бактерий, таких как сальмонелла и листерии
- Следов антибиотиков почти не находят, уровни — в пределах нормы
- Гормоны под запретом, нарушений массово не выявлено
Где всё ещё есть вопросы
В некоторых образцах зафиксированы колиформные бактерии — это может говорить о проблемах с хранением или логистикой
Не критично, но при недостаточной термической обработке может быть опасно
Вывод: не только важно, что вы покупаете, но и как готовите — тщательно прожаривайте и варите мясо.
Разбираемся с популярными мифами
- «Курицу накачивают водой» — миф
Никаких превышений по фосфатам не найдено. Влага — это естественная жидкость, а не «химия».
- «В тушке попадаются лишние органы» — не брак
Печень, сердце и лёгкие могут быть в тушке — это разрешено и даже считается плюсом.
- «Пичкают гормонами» — неправда
Гормоны запрещены в российском птицеводстве, и нарушений практически не зафиксировано.
Кто улучшил качество?
«Белоярочка» провела профилактические меры
«Петруха» усилила контроль
«ВкусВилл» и «Лента» ужесточили проверки и требования к поставщикам
Итак...
- Читайте этикетки
- Не забывайте о термообработке
- Проверяйте запах и внешний вид
- Не покупайте сомнительную продукцию «с рук» или с нарушениями условий хранения
Курица сегодня безопаснее, чем 10 лет назад. Но внимательность при покупке и приготовлении по-прежнему обязательна.
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