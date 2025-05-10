Сплошная химия вместо мяса: Роскачество занесло в черный список самый отвратительный бренд филе цыпленка

Бюджетная, универсальная, привычная — курица остаётся одним из самых популярных продуктов на российском рынке. Но вокруг неё не утихают споры: накачка водой, антибиотики, гормоны... Что из этого — правда, а что — миф?

Роскачество проверяло курятину с 2016 по 2024 год

За восемь лет исследовано 33 марки бройлеров, и результаты показали: ситуация с безопасностью постепенно улучшается.

Что улучшилось:

Снизилось количество патогенных бактерий, таких как сальмонелла и листерии

Следов антибиотиков почти не находят, уровни — в пределах нормы

Гормоны под запретом, нарушений массово не выявлено

Где всё ещё есть вопросы

В некоторых образцах зафиксированы колиформные бактерии — это может говорить о проблемах с хранением или логистикой

Не критично, но при недостаточной термической обработке может быть опасно

Вывод: не только важно, что вы покупаете, но и как готовите — тщательно прожаривайте и варите мясо.

Разбираемся с популярными мифами

«Курицу накачивают водой» — миф

Никаких превышений по фосфатам не найдено. Влага — это естественная жидкость, а не «химия».

«В тушке попадаются лишние органы» — не брак

Печень, сердце и лёгкие могут быть в тушке — это разрешено и даже считается плюсом.

«Пичкают гормонами» — неправда

Гормоны запрещены в российском птицеводстве, и нарушений практически не зафиксировано.

Кто улучшил качество?

«Белоярочка» провела профилактические меры

«Петруха» усилила контроль

«ВкусВилл» и «Лента» ужесточили проверки и требования к поставщикам

Итак...

Читайте этикетки

Не забывайте о термообработке

Проверяйте запах и внешний вид

Не покупайте сомнительную продукцию «с рук» или с нарушениями условий хранения

Курица сегодня безопаснее, чем 10 лет назад. Но внимательность при покупке и приготовлении по-прежнему обязательна.