Соцфонд сделал заявление об индексации пенсий на 45%: пенсионеры огорошены неожиданным сюрпризом
finance-sovetnik.ru
Гражданам Российской Федерации рассказали, что существуют способ увеличить свою пенсию на 45 процентов: для этого нужно соблюсти лишь одно условие, пишет PRIMPRESS.
Получить прибавку равную 45% может получить любой россиянин независимо от своего трудового статуса.
Представитель СФР поделился со средствами массовой информации, что если гражданин России примет решение отложить срок выхода пенсию, достигнув соответствующего возраста, тот в будущем пенсия для него будет увеличена.
Однако время, на которое можно отложить получение страховой выплаты по старости ограничено законодательством российского государства: 10 лет - максимальный срок, а 1 год - минимальный.
Согласно расчетам специалистов, если россиянин не будет получать пенсию после достижения соответствующего возраста 5 лет, то прибавка к его страховой выплате по возрасту составит 36 процентов, а пенсия в целом возрастет на 45 процентов.