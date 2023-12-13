Соцфонд сделал заявление об индексации пенсий на 45%: пенсионеры огорошены неожиданным сюрпризом

Гражданам Российской Федерации рассказали, что существуют способ увеличить свою пенсию на 45 процентов: для этого нужно соблюсти лишь одно условие, пишет PRIMPRESS.

Получить прибавку равную 45% может получить любой россиянин независимо от своего трудового статуса.

Представитель СФР поделился со средствами массовой информации, что если гражданин России примет решение отложить срок выхода пенсию, достигнув соответствующего возраста, тот в будущем пенсия для него будет увеличена.

Однако время, на которое можно отложить получение страховой выплаты по старости ограничено законодательством российского государства: 10 лет - максимальный срок, а 1 год - минимальный.

Согласно расчетам специалистов, если россиянин не будет получать пенсию после достижения соответствующего возраста 5 лет, то прибавка к его страховой выплате по возрасту составит 36 процентов, а пенсия в целом возрастет на 45 процентов.