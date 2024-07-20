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Секрет умопомрачительных домашних кабачков определен: теперь готовлю только так

Это блюдо обещает стать звездой вашего стола, а его приготовление не займет много времени.

souspark.ru

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Лето – пора не только отдыха, но и приготовления вкуснейших домашних заготовок, которые будут радовать вас и вашу семью круглый год. Сегодня мы поговорим о рецепте, который уже успел полюбиться многим: запеченные кабачки с сыром, помидорами и ароматными специями. Это блюдо обещает стать звездой вашего стола, а его приготовление не займет много времени.

Ингредиенты для запекания кабачков:

  • Кабачки – 2 шт.
  • Соль и черный перец – по вкусу.
  • Яйца – 3 шт.
  • Кукурузный крахмал – 1 ст.л.
  • Паприка – 0.5 ч.л.
  • Базилик – 0.5 ч.л.
  • Сметана 30% – 2 ст.л.
  • Мука – 1 стакан.
  • Сыр – 250 гр.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Чеснок – 1 зубчик.


Процесс приготовления:

  • Начните с подготовки кабачков. Помойте и нарежьте их кружочками или полукольцами, в зависимости от ваших предпочтений.
  • В глубокой миске смешайте яйца, соль, перец, кукурузный крахмал, паприку, базилик и сметану до однородности. Постепенно добавляйте муку, чтобы избежать комков.
  • Окуните кусочки кабачка в полученную смесь, обеспечив их равномерное покрытие.
  • Выложите кабачки на противень, застеленный пергаментом и смазанный растительным маслом.
  • Поместите противень в предварительно разогретую до 180C духовку и запекайте 20-25 минут.
  • После этого выньте противень, добавьте на кабачки тертый сыр, нарезанные помидоры и измельченный чеснок.
  • Верните в духовку еще на 5 минут или до тех пор, пока сыр полностью не расплавится.


Это блюдо не только великолепно смотрится на столе, но и восхитительно на вкус. Приготовленные таким образом кабачки станут отличным гарниром к мясным блюдам или могут служить самостоятельной закуской.

Используйте свежие кабачки среднего размера для лучшего вкуса и текстуры.Выбирайте качественный сыр, который хорошо тает.Не переборщите с кукурузным крахмалом, чтобы избежать жесткости блюда.

Домашние заготовки — это не только удовольствие от процесса приготовления, но и возможность насладиться вкусом свежих овощей круглый год. Этот рецепт кабачков — отличный способ начать своё путешествие по миру кулинарии и заготовок. Приятного аппетита!

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