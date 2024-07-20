Секрет умопомрачительных домашних кабачков определен: теперь готовлю только так

Лето – пора не только отдыха, но и приготовления вкуснейших домашних заготовок, которые будут радовать вас и вашу семью круглый год. Сегодня мы поговорим о рецепте, который уже успел полюбиться многим: запеченные кабачки с сыром, помидорами и ароматными специями. Это блюдо обещает стать звездой вашего стола, а его приготовление не займет много времени.



Ингредиенты для запекания кабачков:

Кабачки – 2 шт.

Соль и черный перец – по вкусу.

Яйца – 3 шт.

Кукурузный крахмал – 1 ст.л.

Паприка – 0.5 ч.л.

Базилик – 0.5 ч.л.

Сметана 30% – 2 ст.л.

Мука – 1 стакан.

Сыр – 250 гр.

Помидоры – 2 шт.

Чеснок – 1 зубчик.



Процесс приготовления:

Начните с подготовки кабачков. Помойте и нарежьте их кружочками или полукольцами, в зависимости от ваших предпочтений.

В глубокой миске смешайте яйца, соль, перец, кукурузный крахмал, паприку, базилик и сметану до однородности. Постепенно добавляйте муку, чтобы избежать комков.

Окуните кусочки кабачка в полученную смесь, обеспечив их равномерное покрытие.

Выложите кабачки на противень, застеленный пергаментом и смазанный растительным маслом.

Поместите противень в предварительно разогретую до 180C духовку и запекайте 20-25 минут.

После этого выньте противень, добавьте на кабачки тертый сыр, нарезанные помидоры и измельченный чеснок.

Верните в духовку еще на 5 минут или до тех пор, пока сыр полностью не расплавится.





Это блюдо не только великолепно смотрится на столе, но и восхитительно на вкус. Приготовленные таким образом кабачки станут отличным гарниром к мясным блюдам или могут служить самостоятельной закуской.Используйте свежие кабачки среднего размера для лучшего вкуса и текстуры.Выбирайте качественный сыр, который хорошо тает.Не переборщите с кукурузным крахмалом, чтобы избежать жесткости блюда.Домашние заготовки — это не только удовольствие от процесса приготовления, но и возможность насладиться вкусом свежих овощей круглый год. Этот рецепт кабачков — отличный способ начать своё путешествие по миру кулинарии и заготовок. Приятного аппетита!