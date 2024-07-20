Секрет умопомрачительных домашних кабачков определен: теперь готовлю только так
souspark.ru
Лето – пора не только отдыха, но и приготовления вкуснейших домашних заготовок, которые будут радовать вас и вашу семью круглый год. Сегодня мы поговорим о рецепте, который уже успел полюбиться многим: запеченные кабачки с сыром, помидорами и ароматными специями. Это блюдо обещает стать звездой вашего стола, а его приготовление не займет много времени.
Ингредиенты для запекания кабачков:
- Кабачки – 2 шт.
- Соль и черный перец – по вкусу.
- Яйца – 3 шт.
- Кукурузный крахмал – 1 ст.л.
- Паприка – 0.5 ч.л.
- Базилик – 0.5 ч.л.
- Сметана 30% – 2 ст.л.
- Мука – 1 стакан.
- Сыр – 250 гр.
- Помидоры – 2 шт.
- Чеснок – 1 зубчик.
Процесс приготовления:
- Начните с подготовки кабачков. Помойте и нарежьте их кружочками или полукольцами, в зависимости от ваших предпочтений.
- В глубокой миске смешайте яйца, соль, перец, кукурузный крахмал, паприку, базилик и сметану до однородности. Постепенно добавляйте муку, чтобы избежать комков.
- Окуните кусочки кабачка в полученную смесь, обеспечив их равномерное покрытие.
- Выложите кабачки на противень, застеленный пергаментом и смазанный растительным маслом.
- Поместите противень в предварительно разогретую до 180C духовку и запекайте 20-25 минут.
- После этого выньте противень, добавьте на кабачки тертый сыр, нарезанные помидоры и измельченный чеснок.
- Верните в духовку еще на 5 минут или до тех пор, пока сыр полностью не расплавится.
Используйте свежие кабачки среднего размера для лучшего вкуса и текстуры.Выбирайте качественный сыр, который хорошо тает.Не переборщите с кукурузным крахмалом, чтобы избежать жесткости блюда.
Домашние заготовки — это не только удовольствие от процесса приготовления, но и возможность насладиться вкусом свежих овощей круглый год. Этот рецепт кабачков — отличный способ начать своё путешествие по миру кулинарии и заготовок. Приятного аппетита!
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