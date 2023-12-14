Сегодня последний день, потом будет поздно: Набиуллина предупредила, что будет с кредитами и вкладами россиян после 15 декабря

Уже завтра 15 декабря будет проведено заседание Центрального Банка Российской Федерации, на котором Совет директоров будет рассматривать уровень текущей ключевой ставки и ее эффективность в борьбе с инфляционными давлением, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Осенью 2023 года ключевая ставка была повышена до 15 годовых процентов по причине активно развивающейся инфляции в стране. Однако Председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявила, если данное изменение не справится со стремительным ростом цен на товары и услуги, то финансовая организация будет вынуждена принять любые меры для улучшения экономической жизни российского государства.

Именно поэтому на предстоящем заседании Совета директоров Банка России будет обсуждаться в первую очередь вопрос о текущем состоянии инфляции, и если ее уровень до сих пор превышен, то ключевая ставка будет увеличена еще раз.

Отметим, что ключевая ставка непосредственно влияет на стоимость вкладов и кредитов, и чем она выше, тем выгоднее первые и дороже вторые.