Салат «Моментальный» с крабовыми палочками: готовить всего 10 минут, а вкус как из ресторана
lifehacker.ru
Когда времени в обрез, но хочется чего-то вкусного и необычного, на помощь приходит салат «Моментальный» с крабовыми палочками. Это блюдо готовится всего 10 минут, но по вкусу ничем не уступает ресторанным закускам.
Нежная текстура, сочные ингредиенты и пикантная заправка делают его отличным вариантом как для будничного ужина, так и для праздничного стола.
Ингредиенты:
- Крабовые палочки – 200 г
- Кукуруза консервированная – 1 банка (150 г)
- Яйца куриные – 3 шт.
- Сыр твёрдый – 100 г
- Огурец свежий – 1 шт.
- Чеснок – 1 зубчик (по желанию)
- Майонез или сметана – 2 ст. л.
- Соль, перец – по вкусу
- Зелень (укроп, петрушка) – для украшения
Как приготовить за 10 минут?
1 Отварите яйца (если есть заранее сваренные – ещё быстрее!). Очистите и нарежьте небольшими кубиками.
2 Измельчите крабовые палочки – нарежьте их кусочками средней величины.
3 Огурец нарежьте тонкими полосками или небольшими кубиками для свежести.
4 Сыр натрите на крупной тёрке, чтобы он равномерно распределился в салате.
5 Добавьте кукурузу – предварительно слейте жидкость.
6 Смешайте все ингредиенты в глубокой миске, добавьте пропущенный через пресс чеснок, соль, перец и заправьте майонезом или сметаной.
7 Украсьте зеленью и дайте салату настояться 5 минут, чтобы все вкусы соединились.
Почему этот салат – идеальный вариант?
- Готовится моментально – всего 10 минут, и блюдо на столе.
- Минимальный набор ингредиентов, которые всегда под рукой.
- Сбалансированный вкус – сочетание свежести, пикантности и нежности.
- Подходит для любого случая – от быстрого перекуса до праздничного застолья.
- Можно экспериментировать – добавлять крабовое мясо, сухарики, рис или морепродукты.
Совет от шефа
Если хотите сделать салат более лёгким, замените майонез на йогуртовую заправку с горчицей и лимонным соком – получится ещё полезнее и не менее вкусно!
Салат «Моментальный» с крабовыми палочками – это спасение для тех, кто не хочет тратить время на сложные блюда, но при этом любит вкусные и аппетитные угощения. Приготовьте его один раз – и он точно станет вашим фаворитом!
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