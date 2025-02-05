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Салат «Моментальный» с крабовыми палочками: готовить всего 10 минут, а вкус как из ресторана

Когда времени в обрез, но хочется чего-то вкусн...

lifehacker.ru

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Когда времени в обрез, но хочется чего-то вкусного и необычного, на помощь приходит салат «Моментальный» с крабовыми палочками. Это блюдо готовится всего 10 минут, но по вкусу ничем не уступает ресторанным закускам.

Нежная текстура, сочные ингредиенты и пикантная заправка делают его отличным вариантом как для будничного ужина, так и для праздничного стола.

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки – 200 г
  • Кукуруза консервированная – 1 банка (150 г)
  • Яйца куриные – 3 шт.
  • Сыр твёрдый – 100 г
  • Огурец свежий – 1 шт.
  • Чеснок – 1 зубчик (по желанию)
  • Майонез или сметана – 2 ст. л.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Зелень (укроп, петрушка) – для украшения

Как приготовить за 10 минут?

1 Отварите яйца (если есть заранее сваренные – ещё быстрее!). Очистите и нарежьте небольшими кубиками.

2 Измельчите крабовые палочки – нарежьте их кусочками средней величины.

3 Огурец нарежьте тонкими полосками или небольшими кубиками для свежести.

4 Сыр натрите на крупной тёрке, чтобы он равномерно распределился в салате.

5 Добавьте кукурузу – предварительно слейте жидкость.

6 Смешайте все ингредиенты в глубокой миске, добавьте пропущенный через пресс чеснок, соль, перец и заправьте майонезом или сметаной.

7 Украсьте зеленью и дайте салату настояться 5 минут, чтобы все вкусы соединились.

Почему этот салат – идеальный вариант?

  • Готовится моментально – всего 10 минут, и блюдо на столе.
  • Минимальный набор ингредиентов, которые всегда под рукой.
  • Сбалансированный вкус – сочетание свежести, пикантности и нежности.
  • Подходит для любого случая – от быстрого перекуса до праздничного застолья.
  • Можно экспериментировать – добавлять крабовое мясо, сухарики, рис или морепродукты.

Совет от шефа

Если хотите сделать салат более лёгким, замените майонез на йогуртовую заправку с горчицей и лимонным соком – получится ещё полезнее и не менее вкусно!

Салат «Моментальный» с крабовыми палочками – это спасение для тех, кто не хочет тратить время на сложные блюда, но при этом любит вкусные и аппетитные угощения. Приготовьте его один раз – и он точно станет вашим фаворитом!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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