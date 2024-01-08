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· Ульяна Сенько

С сегодняшнего дня будет полностью запрещено: внезапный сюрприз ждет россиян, которые переводят деньги с карты на карту

С сегодняшнего дня будет полностью запрещено: внезапный сюрприз ждет россиян, которые переводят деньги с карты на карту

vsesvoi43.ru

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Не так давно в законную силу вступило новое правило для владельцев банковских карт, осуществляющим переводы с одной карты на другую, предстоят важные изменения, пишет новостной портал PRIMPRESS.

Нововведения в этой сфере, повлияют на действия держателей пластиковых карт и направлены на защиту от незаконных списаний.

Эти изменения направлены на усиление защиты от незаконных списаний с карты. Держатели карт теперь смогут расширить свои права и получить компенсацию в случае незаконных действий. В связи с этим, банкам будет запрещено навязывание страховок, защищающих от незаконных списаний, при этом минимальная сумма возмещения будет составлять не менее 100 тысяч рублей.

Также Центробанк потребует от банков предоставление нового формата оповещений о всех денежных переводах с карты на карту без согласия клиента. Эта информация будет передаваться операторами электронных платформ и будет включать данные об обеих сторонах операции, включая мобильные номера, СНИЛС и ИНН.

В случае незаконных переводов информация будет сразу же передаваться в полицию, предоставляя правоохранительным органам необходимые данные для расследования мошенничества с банковскими картами, что поможет усилить защиту граждан.

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