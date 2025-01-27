С февраля 2025 станет бесплатно для всех пенсионеров. В РФ водится новая льгота
kprf.ru
С февраля текущего года российские пенсионеры могут посещать центры активного долголетия каждый день. Теперь эти учреждения работают без выходных, что делает их доступными для всех, кто хочет провести время с пользой и удовольствием.
Раньше график работы центров был ограничен буднями, что создавал неудобства для тех, кто заботится о внуках или занят домашними делами. Теперь пенсионеры могут сами выбирать, когда им удобнее прийти, не привязываясь к определённым дням.
Эксперт по социальным программам Анастасия Киреева отметила:
«Ежедневная работа центров открывает пенсионерам новые горизонты. Теперь они могут свободно планировать свой досуг, занимаясь тем, что им действительно интересно».
Чем заняться в центрах активного долголетия?
Центры предлагают широкий выбор занятий, которые подойдут каждому:
- Обучающие программы:
Курсы компьютерной грамотности, чтобы оставаться в курсе современных технологий.
Мастер-классы по кулинарии, которые позволяют узнать новые рецепты и радовать близких вкусными блюдами.
- Спортивные занятия:
Лёгкая гимнастика, йога, пилатес — всё это помогает поддерживать здоровье и активность.
- Творческие мастерские:
Рисование, вязание, музыка и другие виды творчества дают возможность проявить свои таланты и открыть в себе что-то новое.
- Клубы по интересам:
Общение с единомышленниками, обсуждение любимых тем, обмен опытом — всё это делает жизнь ярче и богаче.
- Праздники и мероприятия:
Концерты, тематические вечера и встречи, которые создают атмосферу праздника и дарят позитивные эмоции.
Почему это важно?
Расширение графика работы центров активного долголетия — это реальная поддержка для пожилых людей. Теперь они могут оставаться социально активными, развивать новые навыки и укреплять здоровье, не ограничивая себя по времени. Это не только улучшает их физическое и психологическое состояние, но и делает жизнь интереснее и насыщеннее.
Ежедневная работа центров активного долголетия — это шаг навстречу пенсионерам, который позволяет каждому найти занятие по душе, развиваться и общаться. Этот подход доказывает, что активная, интересная и полноценная жизнь возможна в любом возрасте.
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