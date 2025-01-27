С февраля 2025 станет бесплатно для всех пенсионеров. В РФ водится новая льгота

С февраля текущего года российские пенсионеры могут посещать центры активного долголетия каждый день. Теперь эти учреждения работают без выходных, что делает их доступными для всех, кто хочет провести время с пользой и удовольствием.

Раньше график работы центров был ограничен буднями, что создавал неудобства для тех, кто заботится о внуках или занят домашними делами. Теперь пенсионеры могут сами выбирать, когда им удобнее прийти, не привязываясь к определённым дням.

Эксперт по социальным программам Анастасия Киреева отметила:

«Ежедневная работа центров открывает пенсионерам новые горизонты. Теперь они могут свободно планировать свой досуг, занимаясь тем, что им действительно интересно».

Чем заняться в центрах активного долголетия?

Центры предлагают широкий выбор занятий, которые подойдут каждому:

Обучающие программы:

Курсы компьютерной грамотности, чтобы оставаться в курсе современных технологий.

Мастер-классы по кулинарии, которые позволяют узнать новые рецепты и радовать близких вкусными блюдами.

Спортивные занятия:

Лёгкая гимнастика, йога, пилатес — всё это помогает поддерживать здоровье и активность.

Творческие мастерские:

Рисование, вязание, музыка и другие виды творчества дают возможность проявить свои таланты и открыть в себе что-то новое.

Клубы по интересам:

Общение с единомышленниками, обсуждение любимых тем, обмен опытом — всё это делает жизнь ярче и богаче.

Праздники и мероприятия:

Концерты, тематические вечера и встречи, которые создают атмосферу праздника и дарят позитивные эмоции.

Почему это важно?

Расширение графика работы центров активного долголетия — это реальная поддержка для пожилых людей. Теперь они могут оставаться социально активными, развивать новые навыки и укреплять здоровье, не ограничивая себя по времени. Это не только улучшает их физическое и психологическое состояние, но и делает жизнь интереснее и насыщеннее.

Ежедневная работа центров активного долголетия — это шаг навстречу пенсионерам, который позволяет каждому найти занятие по душе, развиваться и общаться. Этот подход доказывает, что активная, интересная и полноценная жизнь возможна в любом возрасте.