С 10 января 2025 станет полностью бесплатно для всех пенсионеров - будет доступна новая льгота

С января 2025 года российские центры активного долголетия начнут работать по выходным, предоставляя пенсионерам ещё больше возможностей для активного досуга и социального взаимодействия.

Это изменение в расписании — значительный шаг в сторону улучшения качества жизни старшего поколения, дающий им свободу выбора и большую доступность к различным программам.

Расширение возможностей для пенсионеров

До последних изменений большинство центров работало только в будни, что ограничивало доступ многих пенсионеров, желающих участвовать в предлагаемых активностях. Теперь же, с расширением графика работы, пенсионеры могут наслаждаться разнообразными занятиями в удобное для них время, включая выходные дни.

Широкий спектр активностей

Центры предлагают широкий ассортимент занятий, от спортивных мероприятий и обучения работе на компьютере до кулинарных и творческих мастер-классов. Такие мероприятия не только способствуют физическому и интеллектуальному развитию пожилых людей, но и предоставляют им возможность общения и нахождения новых увлечений среди единомышленников.

Популярность оригинальных видов досуга

Среди предлагаемых видов досуга особенно выделяются такие оригинальные занятия, как сапсерфинг, которые привлекают пенсионеров желанием попробовать что-то новое и нестандартное. Это показывает, что возраст не является препятствием для активного и насыщенного образа жизни.

Влияние на социальную интеграцию

Расширение работы центров активного долголетия играет важную роль в социальной интеграции пенсионеров. Они получают пространство, где могут чувствовать себя нужными, активными и социально значимыми, что крайне важно для поддержания здоровья и благополучия на поздних этапах жизни.

Эти изменения не только облегчают жизнь пенсионеров, но и способствуют созданию более инклюзивного и заботливого общества, в котором каждый член имеет возможность вести активный и счастливый образ жизни независимо от возраста, сообщает progorodsamara.ru.