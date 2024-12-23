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«С 1 января будет полностью бесплатно для всех пенсионеров». Новая льгота уже вступает в силу

Россия внедряет инновационную модель поддержки ...

krd.ru

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В новом повороте социальной политики, Россия вводит значительные изменения в поддержке старшего поколения.

С сентября текущего года центры активного долголетия стали доступны каждый день, обеспечивая пожилым людям непрерывный доступ к обширной программе образовательных и развлекательных мероприятий.

Ежедневное общение и развитие

Это нововведение позволяет пенсионерам ежедневно посещать центры, выбирая наиболее удобное время для участия в мероприятиях. Непрерывный доступ к такому разнообразию программ способствует активному включению пожилых людей в социальную жизнь, что крайне важно для поддержания их умственного и физического здоровья.

Расширение возможностей для пенсионеров

Центры активного долголетия теперь предлагают не только традиционные занятия, такие как физкультура и ремесла, но и инновационные курсы, например, по освоению цифровых технологий и изучению иностранных языков. Кроме того, в программу введены и более необычные активности, как катание на сапбордах, что показывает стремление к расширению горизонтов досуга пожилых.

Психологическая поддержка и общение

Как отметила Анастасия Киреева, эксперт по пенсионным вопросам, центры служат местом для общения и налаживания новых контактов. Это способствует профилактике одиночества и социальной изоляции, что является частой проблемой среди пожилых.

Влияние на общественное здоровье

Регулярное участие в активностях центров активного долголетия не только поддерживает физическое состояние участников, но и положительно влияет на их эмоциональное самочувствие. Это, в свою очередь, ведет к повышению общего качества жизни пенсионеров.

Значение инициативы для общества

Расширение функционала центров активного долголетия подчеркивает стремление России к созданию инклюзивного общества, в котором каждый гражданин, независимо от возраста, может найти интересное занятие и почувствовать себя нужным. Эта модель может стать примером для других стран в области обеспечения качественной жизни старшего поколения.

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