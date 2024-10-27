RU.TV: Лепс планирует стать отцом еще 3 детей

Певец Григорий Лепс в программе «Тема» на канале RU.TV сообщил о том, что он хотел бы еще 3 детей. Известно, что у 62-летнего артиста уже есть 4 детей и сейчас он хотел бы еще троих.

Григорий рассказал, что у него достаточно простая мечта: дожить до окончания школы своих детей.

Мужчина также заявил о серьезности своих намерений к юной возлюбленной Авроре и добавил, что они вместе планируют стать большой семьей уже в скором будущем. Кроме того, певец сообщил, что он не хотел бы завершать свою карьеру примерно 15-16 лет, чтобы увидеть, как растут его дети, и как они все окончат школу.

Напомним, что настоящая фамилия советского и российского певца Григория Лепса - Лепсверидзе. Известно, что он родился в июле 1962 года в Сочи Краснодарском крае. В Москву будущий артист перебрался еще в 1992 году.