Новости России
· Ульяна Сенько

Россиянин получил сообщение со словами “я в аду” от пропавшей полгода назад жены

Россиянин получил сообщение со словами “я в аду” от пропавшей полгода назад жены

letsgophotos.ru

Подписаться в Telegram

Полгода назад пропала 38-летняя россиянка: на протяжении шести месяцев ее пытаются найти правоохранительные органы, и все - безуспешно. Недавно мать исчезнувшей женщины рассказала, что на телефон ее зятя пришло СМС со словами “я в аду” и просьбой о помощи от пропавшей дочери, рассказали в KP.RU.

В городе Екатеринбург, столице Свердловской области, 6 месяцев тому назад пропала 38-летняя гражданка России. Поиск на протяжении всего времени со дня подачи заявления в полицию не принес никаких результатов. Дома пропавшую россиянку ждёт второй муж, а также за маму волнуется 10-летняя дочь от первого брака, которая проживает с родным отцом.

В день пропажи, согласно показаниям мужа, у супругов произошла сильная ссора, после чего женщина ушла из дома. Мужчина подумал, что его жена уехала из Екатеринбурга в город Омск к своей матери. Спустя три месяца россиянин захотел помириться с любимой и позвонил ее матери, и именно в тот момент выяснилось, что женщина исчезла: она не приезжала к маме после случившегося конфликта, более того, они не общались все это время. Сразу после разговора с зятем родственница обратилась в полицию и к волонтерам.

13 октября 2023 года отчаявшийся муж написал жене сообщение на телефон, где попросил рассказать, где она, и внезапно ему пришел ответ со словами: “Я не могу говорить, я в аду”. Затем пропавшая женщина написала еще несколько сообщений, где просила о помощи, но, к сожалению, не смогла сказать, откуда и от кого ее нужно спасти. Также женщина добавила, что она очень сильно рискует, используя телефон, и если похитители об этом узнают, то могут ее убить. После пропавшая вовсе перестала отвечать на сообщения.

Сотрудники полиции Омска подтвердили действительность заявления о пропаже 38-летней россиянки, передает Lenta.RU

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Из-за урагана люди оказались в больнице: что известно о минувшем шторме в Казани

Гид по скидкам Казани

день назад

Провожаем безумный 2023: как казанцы будут отдыхать на новогодние праздники

санэпидемстанция тараканы

Лонгриды

6 часов назад

Почти половина Казани останется без воды на 3 дня: опубликован полный список адресов

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Без скучных клише: где казанцы могут отметить мальчишник и девичник

ремонт рулевого редуктора в Краснодаре

Новости Татарстана

день назад

Водители "скорых" в Татарстане начали массово увольняться и уходить в "оборонку"

Новости Казани

7 часов назад

Сенатор СФ от Татарстана сильно пострадал в ДТП

Новости Казани

день назад

Стало известно, сколько будет стоить билет на первый рейс "Метеора" от Нижнего Новгорода до Казани

Новости Казани

день назад

В Казани стартовал частичный снос гостиниц-недостроев у моста "Миллениум"

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ураганом повредило кровлю Нацмузея и свалило 43 дерева
Лонгриды
2 дня назад

Лесистые овраги и исторические здания: собрались самые красивые места Казани для осенней фотосессии

Лесистые овраги и исторические здания: собрались самые красивые места Казани для осенней фотосессии

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане подросток скончался после игры в футбол, не дойдя до дома

Интересное в Казани

день назад

Манго в кулинарии: необычные рецепты от бренд-шефа "ВкусВилл"

Новости Татарстана

7 часов назад

Попавшегося с наркотиками депутата парламента РТ лишили полномочий

Новости Казани

8 часов назад

В Татарстане на трассе нетрезвый нефтяник без прав устроил ДТП с пострадавшим
В Казани власти эвакуируют с улиц брошенные автомобили
Новости Казани
11 часов назад

В Казани власти эвакуируют с улиц брошенные автомобили

Новости Казани

8 часов назад

В Горкинско-Ометьевский лес в Казани завезут и поселят белок

Новости Казани

8 часов назад

В Казани планируют изъять еще несколько участков для строительства второй ветки метрополитена

Новости Казани

9 часов назад

В Казани заметили загоревшийся автобус
В мечетях Татарстана молятся за мусульман Палестины
Новости Казани
день назад

В мечетях Татарстана молятся за мусульман Палестины