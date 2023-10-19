Россиянин получил сообщение со словами “я в аду” от пропавшей полгода назад жены

Полгода назад пропала 38-летняя россиянка: на протяжении шести месяцев ее пытаются найти правоохранительные органы, и все - безуспешно. Недавно мать исчезнувшей женщины рассказала, что на телефон ее зятя пришло СМС со словами “я в аду” и просьбой о помощи от пропавшей дочери, рассказали в KP.RU.

В городе Екатеринбург, столице Свердловской области, 6 месяцев тому назад пропала 38-летняя гражданка России. Поиск на протяжении всего времени со дня подачи заявления в полицию не принес никаких результатов. Дома пропавшую россиянку ждёт второй муж, а также за маму волнуется 10-летняя дочь от первого брака, которая проживает с родным отцом.

В день пропажи, согласно показаниям мужа, у супругов произошла сильная ссора, после чего женщина ушла из дома. Мужчина подумал, что его жена уехала из Екатеринбурга в город Омск к своей матери. Спустя три месяца россиянин захотел помириться с любимой и позвонил ее матери, и именно в тот момент выяснилось, что женщина исчезла: она не приезжала к маме после случившегося конфликта, более того, они не общались все это время. Сразу после разговора с зятем родственница обратилась в полицию и к волонтерам.

13 октября 2023 года отчаявшийся муж написал жене сообщение на телефон, где попросил рассказать, где она, и внезапно ему пришел ответ со словами: “Я не могу говорить, я в аду”. Затем пропавшая женщина написала еще несколько сообщений, где просила о помощи, но, к сожалению, не смогла сказать, откуда и от кого ее нужно спасти. Также женщина добавила, что она очень сильно рискует, используя телефон, и если похитители об этом узнают, то могут ее убить. После пропавшая вовсе перестала отвечать на сообщения.



Сотрудники полиции Омска подтвердили действительность заявления о пропаже 38-летней россиянки, передает Lenta.RU