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Работодатели в шоке: в России захотели запретить увольнять некоторых граждан

Российский законопроект, который ужесточает усл...

minjust.gov.by

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Российское правительство рассматривает законопроект, предлагающий ужесточить правила увольнения единственных кормильцев в многодетных семьях с малолетними детьми.

Инициатива, в основе которой лежит стремление укрепить социальную защиту таких семей, подвергается доработке с учетом замечаний от властей.

Суть нововведения

Законопроект, поддержанный правительством, нацелен на семьи, где трое и более малолетних детей воспитываются одним работающим родителем. Существующие нормы уже защищают единственных кормильцев от увольнения, но только до тех пор, пока младшему ребенку не исполнится три года. Новая инициатива предлагает расширить эту защиту до достижения детьми 14 лет.

Возможные последствия

Однако в правительстве выразили опасения, что такой запрет может негативно сказаться на трудоустройстве таких граждан. Существует риск, что работодатели станут избегать найма единственных кормильцев из многодетных семей, опасаясь дополнительных издержек и сложностей, связанных с невозможностью увольнения таких работников.

Это, в свою очередь, может снизить их конкурентоспособность на рынке труда.

Исторический контекст и дальнейшие шаги

Законопроект был впервые предложен Михаилом Романовым, первым заместителем председателя комитета по контролю и членом фракции «Единая Россия». Помимо текущего предложения, Романов также выступал с инициативой о запрете увольнения работников-мужчин, чьи супруги ожидают ребенка или занимаются уходом за младенцем.

Инициатива, хотя и вызывает определенные споры, подчеркивает стремление государства к поддержке семейных ценностей и социальной защите уязвимых категорий граждан.

Продолжающаяся дискуссия вокруг законопроекта будет определять, каким образом можно сбалансировать интересы многодетных семей и экономическую жизнеспособность бизнеса, сообщает lenta.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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