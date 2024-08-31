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Простейший рецепт домашнего лечо: родные лопают банку за банкой

Лето – это сезон, когда прилавки рынков ломятся...

otvet.mail.ru

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Лето – это сезон, когда прилавки рынков ломятся от свежих овощей, а это значит, что самое время готовить домашнее лечо. Это блюдо, пришедшее к нам из Венгрии, завоевало сердца многих благодаря своему яркому вкусу и аромату. Предлагаю вам простой рецепт, который превратит обычный ужин в праздник вкуса и не оставит равнодушным ни одного члена семьи.

Ингредиенты:

  • Помидоры – 1 кг
  • Перец болгарский – 0,5 кг
  • Лук – 2 средних головки
  • Масло подсолнечное – 100 мл
  • Соль, сахар – по вкусу
  • Уксус 9% – 1 столовая ложка
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Специи: черный молотый перец, базилик, паприка – по вкусу

Пошаговый рецепт:

  1. Подготовка овощей: Начнем с помидоров и перцев. Помидоры нарежьте кубиками, а перец – соломкой. Лук и чеснок мелко нарубите.

  2. Обжаривание: На глубокой сковороде или в казане разогрейте масло, обжарьте лук до золотистой корочки, добавьте чеснок и перец, обжаривайте все вместе около 5 минут.

  3. Томление: Добавьте помидоры к обжаренным овощам, тщательно перемешайте. Всыпьте соль, сахар и добавьте специи. Тушите на медленном огне около 30 минут. За пять минут до готовности влейте уксус.

  4. Консервация: Готовое лечо разлейте по стерилизованным банкам и закатайте. Переверните банки крышкой вниз и укутайте на ночь для дополнительной стерилизации.

Это лечо станет отличным дополнением к мясным блюдам, макаронам или просто как закуска к хлебу. Уплетать его будут банку за банкой, проверено не одним домочадцем!

Приятного аппетита и успехов в кулинарных начинаниях!

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