Простейший рецепт домашнего лечо: родные лопают банку за банкой

Лето – это сезон, когда прилавки рынков ломятся от свежих овощей, а это значит, что самое время готовить домашнее лечо. Это блюдо, пришедшее к нам из Венгрии, завоевало сердца многих благодаря своему яркому вкусу и аромату. Предлагаю вам простой рецепт, который превратит обычный ужин в праздник вкуса и не оставит равнодушным ни одного члена семьи.

Ингредиенты:

Помидоры – 1 кг

Перец болгарский – 0,5 кг

Лук – 2 средних головки

Масло подсолнечное – 100 мл

Соль, сахар – по вкусу

Уксус 9% – 1 столовая ложка

Чеснок – 3 зубчика

Специи: черный молотый перец, базилик, паприка – по вкусу

Пошаговый рецепт:

Подготовка овощей: Начнем с помидоров и перцев. Помидоры нарежьте кубиками, а перец – соломкой. Лук и чеснок мелко нарубите. Обжаривание: На глубокой сковороде или в казане разогрейте масло, обжарьте лук до золотистой корочки, добавьте чеснок и перец, обжаривайте все вместе около 5 минут. Томление: Добавьте помидоры к обжаренным овощам, тщательно перемешайте. Всыпьте соль, сахар и добавьте специи. Тушите на медленном огне около 30 минут. За пять минут до готовности влейте уксус. Консервация: Готовое лечо разлейте по стерилизованным банкам и закатайте. Переверните банки крышкой вниз и укутайте на ночь для дополнительной стерилизации.

Это лечо станет отличным дополнением к мясным блюдам, макаронам или просто как закуска к хлебу. Уплетать его будут банку за банкой, проверено не одним домочадцем!

Приятного аппетита и успехов в кулинарных начинаниях!