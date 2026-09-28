Новости Казани

Строительство мечети к 1100-летию принятия ислама стартует в Казани

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Площадку для строительства мечети, посвященной 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, начали готовить в столице республики. О планах рассказал раис Татарстана Рустам Минниханов во время послания Государственному Совету. По его словам, новый храм станет еще одним архитектурным украшением Казани.

В своем выступлении глава республики затронул и другие религиозные события. Он напомнил об освящении патриархом Кириллом восстановленного храма Николы Тульского. Минниханов назвал это «еще одним важным этапом в деле возрождения Казанско-Богородицкого монастыря».

Раис отметил, что именно культурный код Татарстана позволяет республике выступать мостом между религиями и цивилизациями. Эта роль, по его мнению, остается одной из ключевых для региона.

Кроме того, в республике намерены и дальше повышать практическую отдачу от международных мероприятий, которые проводятся на ее территории. Об этом тоже говорилось в послании Госсовету.

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