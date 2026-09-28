Новости Казани

Финансирование ремонта ливневок в Казани поручил проработать Минниханов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Ремонт ливневой канализации в Казани требует отдельного финансирования. Об этом раис Татарстана Рустам Минниханов сказал во время ежегодного послания Государственному Совету. Износ таких сетей в столице республики он назвал особенно острой проблемой.

Глава республики обратил внимание, что обновление инфраструктуры напрямую влияет на качество жизни людей и комфорт городской среды. Поэтому решение вопроса должно стать одним из приоритетов для профильных ведомств.

В текущем году в Татарстане модернизировали свыше 1400 километров инженерных сетей. По словам Минниханова, это рекордный объем работ за последние три десятилетия. Такого показателя в республике не достигали 30 лет.

Правительству поручено подготовить предложения по финансированию ремонта ливневок и представить их в установленный срок. Речь идет о конкретных источниках денег для приведения сетей в порядок. Именно этот вопрос раис обозначил как один из ключевых в своем послании.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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