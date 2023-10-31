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«Поступили свежие данные»: синоптики резко изменили прогноз на ноябрь

«Поступили свежие данные»: синоптики резко изменили прогноз на ноябрь

park72.ru

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Согласно новым данным от российских синоптиков, погода в предстоящем ноябре будет переменной и неустойчивой, сообщили в PRIMPRESS.

Специалисты службы Gismeteo рассказали, что последний осенний месяц 2023 года встретит россиян аномальными климатическими изменениями. Сентябрь текущего года был теплым, а в октябре настали холода и во многих регионах РФ выпал снег. Ноябрь совместит в себе такие погодные капризы, сообщили метеорологи.

Жителям центральной части России рекомендуется не убирать осенние вещи, а также приготовить зимние: в Москве месяц начнется с теплоты, где температура будет составлять до 12 градусов выше нуля. Однако во второй половине ноября погода резко станет холодной и столбики термометров достигнут отметки в минус 13 градусов.

Южные территории России начало завершающего осень месяца также встретит теплом до плюс 14 градусов, а после 17 ноября настанут морозы до 17 градусов ниже нуля.

Северо-запад Российской Федерации позже всех ощутит мороз: весь месяц плюсовая температура в плюс 8 градусов будет сменяться минусом до 5 градусов, и наоборот. Но огорчения все же есть: солнце не выглянет ни разу на протяжении всего месяца, а из-за колебаний температуры дожди и снега будут сменять друг друга постоянно, сообщили синоптики.

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