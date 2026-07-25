Поэтапное внедрение цифрового рубля начнется с 1 сентября

С 1 сентября в России стартует поэтапное внедрение цифрового рубля. Первыми к платформе подключатся крупнейшие банки, напомнил сенатор Артем Шейкин в беседе с ТАСС. Ожидается, что 21 банк начнет предоставлять возможность пользоваться новой формой национальной валюты уже с сентября, а к 2028 году к системе присоединятся все кредитные организации. Для использования цифровых рублей гражданам потребуется зарегистрироваться в мобильном приложении своего банка и открыть электронный кошелек. Соответствующий раздел появится в приложениях крупнейших банков с 1 сентября. Цифровой рубль можно будет выбирать для получения зарплаты и других выплат, а также расплачиваться им в магазинах и совершать переводы. Как отметил Шейкин, плавный переход необходим для адаптации инфраструктуры и удобства россиян.