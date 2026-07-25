Patreon увольняет 20% сотрудников и делает ставку на ИИ

Платформа для монетизации творчества Patreon объявила о сокращении 20% штата — работу потеряют 93 человека. Причиной реструктуризации названо стремление компании стать более гибкой и эффективной на фоне изменений, вызванных искусственным интеллектом.

Генеральный директор Джек Конте отметил, что бизнес Patreon остаётся стабильным, однако структура компании стала слишком громоздкой. По его словам, руководство решило упростить управление и ускорить процессы, чтобы сохранить надёжную поддержку создателей контента.

Уволенным сотрудникам предложат выходное пособие: 16 недель зарплаты плюс дополнительная неделя за каждый полный год работы. Медицинская страховка будет действовать до конца года.

Конте подчеркнул, что ИИ не заменит человеческое творчество, но уже меняет подходы к работе и организации процессов в компании. Именно этот фактор стал одной из ключевых причин пересмотра приоритетов.