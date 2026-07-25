Новости Татарстана

Годовой план строительства в Татарстане выполнен на 73%

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Татарстане построено более 2,32 млн кв. м жил...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Татарстане с начала года построено и сдано в эксплуатацию более двух миллионов трехсот двадцати тысяч квадратных метров жилья. Это составляет 73 процента от годового плана. Таким образом, строителям осталось ввести еще около 860 тысяч квадратных метров, чтобы полностью выполнить годовой план. Обычно в конце года темпы строительства возрастают, так как компании стремятся закрыть годовые показатели. Власти республики держат ситуацию на контроле и регулярно заслушивают отчеты застройщиков. Окончательные итоги строительного года будут подведены в начале следующего.

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