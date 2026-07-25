В Казани на Вахитова из-за ДТП собирается километровая пробка

Из-за лобового столкновения двух легковушек на перекрестке Вахитова и Большой Крыловки в Казани встали трамваи, а пробка растянулась на километр.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», затор тянется от Краснококшайской улицы по Большой Крыловке и далее по Вахитова в сторону Ленской. На месте аварии работают сотрудники ГАИ — они выясняют обстоятельства случившегося.

Примечательно, что этот участок дороги на онлайн-картах отмечен как опасный. Вдобавок на Большой Крыловке ведутся дорожные работы — возможно, это тоже внесло свою лепту в транспортный коллапс.

В комитете по транспорту Казани пояснили, что столкновение произошло прямо на трамвайных путях. Из-за аварии временно остановлено движение трамваев №1 и 6. Автомобилистам рекомендуют выбирать альтернативные маршруты.