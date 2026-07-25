Новости Казани

В Казани на Вахитова из-за ДТП собирается километровая пробка

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Из-за ДТП на перекрестке Вахитова и Большой Кры...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Из-за лобового столкновения двух легковушек на перекрестке Вахитова и Большой Крыловки в Казани встали трамваи, а пробка растянулась на километр.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», затор тянется от Краснококшайской улицы по Большой Крыловке и далее по Вахитова в сторону Ленской. На месте аварии работают сотрудники ГАИ — они выясняют обстоятельства случившегося.

Примечательно, что этот участок дороги на онлайн-картах отмечен как опасный. Вдобавок на Большой Крыловке ведутся дорожные работы — возможно, это тоже внесло свою лепту в транспортный коллапс.

В комитете по транспорту Казани пояснили, что столкновение произошло прямо на трамвайных путях. Из-за аварии временно остановлено движение трамваев №1 и 6. Автомобилистам рекомендуют выбирать альтернативные маршруты.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

21 час назад

Разовая выплата 3000 рублей пенсионерам: правда о новом начислении

Технологии

день назад

В Steam началась бесплатная раздача игры с кооперативом и PvP

средства борьбы

Технологии

день назад

Рязанская «Альфа-М» создала систему слежения за дронами без радара

Интересное в Казани

2 дня назад

Зубы стираются, а вы не знаете: стоматолог из Казани объяснила, как распознать бруксизм до сколов и трещин

ремонт телевизоров лж в Ростове-на-Дону

Новости России

день назад

Росконтроль проверил сливочное масло: что нашли в популярных марках

Технологии

день назад

Samsung Galaxy Z Fold 8 и Z Flip 8 первыми получили ИИ Gemini Nano 4

Технологии

23 часа назад

Власти США заявили о кибератаках иранских хакеров на водные и энергетические системы

Технологии

53 минуты назад

AMD анонсировала серверные процессоры EPYC Zen 6 с 256 ядрами
Новости Татарстана
4 минуты назад

Годовой план строительства в Татарстане выполнен на 73%

В Татарстане построено более 2,32 млн кв. м жил...

Новости России

час назад

Wildberries и Ozon обновляют сервисы: покупателей предупредили о нюансах

Новости России

3 часа назад

Вузы готовят конкурс: почему хороших баллов ЕГЭ может не хватить

Новости Татарстана

3 часа назад

Возле трассы М-7 в Татарстане загорелись 30 бочек с бензином – видео

Кулинария

3 часа назад

Творожное печенье без духовки: мягкий десерт готовится на сковороде
Китайский робопес AS2-W умеет танцевать и перев...
Технологии
час назад

Китайский робопес AS2-W умеет танцевать и перевозить 180 кг

Кулинария

3 часа назад

Конвертики с абрикосами: слоёный десерт исчезает со стола первым

Технологии

23 часа назад

Тепловизор «Сыч-3К» различает объекты на расстоянии до двух километров

Технологии

день назад

Ученые завели аккаунт на OnlyFans для сурков ради сбора средств на исследования
«Я устал учить новичков, которые уходят через н...
Интересное в Казани
5 дней назад

«Я устал учить новичков, которые уходят через неделю»: как казанская IT-компания создала AI-платформу для сохранения знаний на производстве