В Татарстане стало меньше желающих сменить фамилию, имя и отчество

Жители Татарстана стали реже менять фамилию, имя и отчество. В первом полугодии 2026 года число заявлений о смене ФИО уменьшилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Эльвира Ахметова.

Годом ранее спад был гораздо заметнее — 22%. Процедура смены данных не изменилась: гражданин подает заявление, и его рассматривают в установленном порядке. Для несовершеннолетних решение принимают только родители или законные представители. Без их согласия изменить данные ребенка нельзя.

Ахметова подчеркнула, что статистика отражает именно случаи полной смены ФИО, а не корректировку отдельных элементов. Спад продолжается, хотя и замедлился.