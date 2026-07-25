Новости Татарстана

В Татарстане стало меньше желающих сменить фамилию, имя и отчество

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Жители Татарстана стали реже менять фамилию, имя и отчество. В первом полугодии 2026 года число заявлений о смене ФИО уменьшилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Эльвира Ахметова.

Годом ранее спад был гораздо заметнее — 22%. Процедура смены данных не изменилась: гражданин подает заявление, и его рассматривают в установленном порядке. Для несовершеннолетних решение принимают только родители или законные представители. Без их согласия изменить данные ребенка нельзя.

Ахметова подчеркнула, что статистика отражает именно случаи полной смены ФИО, а не корректировку отдельных элементов. Спад продолжается, хотя и замедлился.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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