В РТ впервые за долгие годы разрешили охоту на бурого медведя

В Татарстане впервые за долгие годы разрешили охоту на бурого медведя. Указ о лимитах добычи на сезон 2026–2027 подписал Рустам Минниханов. Сезон начнется 1 августа.

Всего разрешено добыть семь медведей. Они распределены по трем охотничьим угодьям. В Мамадышском районе, на территории «Албаевского» (17,2 тыс. га), разрешен отстрел одного зверя. Два участка в Рыбно-Слободском районе — «Камский берег» (12,2 тыс. га) и «Камский берег 2» (14,2 тыс. га) — получили квоты на двух и четырех медведей соответственно.

По данным властей, в республике обитает около 90 бурых медведей. Кроме медведей, документ устанавливает лимиты на лося (1057), сибирскую косулю (1063), благородного и пятнистого оленя (12 и 21), рысь (4) и барсука (217).