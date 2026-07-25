Новости Татарстана

Минниханов – аграриям: вопрос с топливом решен

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Рустам Минниханов заявил, что топливный вопрос для аграриев Татарстана решен. По его словам, несмотря на сложную ситуацию с горюче-смазочными материалами в стране, республика обеспечила себя топливом.

Сейчас в регионе стартовала уборочная кампания. Общая площадь зерновых превышает 1,1 млн га, масличных – 668 га. Глава региона поручил завершить уборку до конца августа. В хозяйствах есть необходимый парк комбайнов и сушильных комплексов, главное – правильно их задействовать.

Также продолжается заготовка кормов. Минниханов подчеркнул, что нужно обеспечить полуторагодовой запас: «Этот год благоприятный, урожайность достаточная». Минсельхоз с главами районов должны держать вопросы на ежедневном контроле.

Особое внимание – организации труда. Комбайнеры и механизаторы должны получать достойную оплату, соблюдать технику безопасности, быть обеспечены горячим питанием и сменной вахтой. «Любое затягивание чревато», – предупредил раис.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

22 часа назад

Разовая выплата 3000 рублей пенсионерам: правда о новом начислении

Технологии

день назад

В Steam началась бесплатная раздача игры с кооперативом и PvP

как бороться с тараканами

Технологии

день назад

Рязанская «Альфа-М» создала систему слежения за дронами без радара

Интересное в Казани

2 дня назад

Зубы стираются, а вы не знаете: стоматолог из Казани объяснила, как распознать бруксизм до сколов и трещин

установка фасада на посудомоечную машину

Технологии

2 часа назад

AMD анонсировала серверные процессоры EPYC Zen 6 с 256 ядрами

Новости России

день назад

Росконтроль проверил сливочное масло: что нашли в популярных марках

Технологии

день назад

Samsung Galaxy Z Fold 8 и Z Flip 8 первыми получили ИИ Gemini Nano 4

Технологии

день назад

Власти США заявили о кибератаках иранских хакеров на водные и энергетические системы
Новости Казани
2 часа назад

В Казани на Вахитова из-за ДТП собирается километровая пробка

Из-за ДТП на перекрестке Вахитова и Большой Кры...

Технологии

37 минут назад

Patreon увольняет 20% сотрудников и делает ставку на ИИ

Новости России

2 часа назад

Wildberries и Ozon обновляют сервисы: покупателей предупредили о нюансах

Новости Казани

3 часа назад

Почему переполняются мусорные баки: ответ Госжилинспекции

Новости Татарстана

4 часа назад

Возле трассы М-7 в Татарстане загорелись 30 бочек с бензином – видео
В РТ впервые за долгие годы разрешили охоту на ...
Новости Татарстана
2 часа назад

В РТ впервые за долгие годы разрешили охоту на бурого медведя

Кулинария

5 часов назад

Творожное печенье без духовки: мягкий десерт готовится на сковороде

Кулинария

5 часов назад

Конвертики с абрикосами: слоёный десерт исчезает со стола первым

Новости Татарстана

5 часов назад

Гроза оставила без света два района Татарстана
«Пробки и +30 за бортом»: рассказываем, как в К...
Интересное в Казани
5 дней назад

«Пробки и +30 за бортом»: рассказываем, как в Казани спасаются от жары за рулём этим летом