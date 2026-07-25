Минниханов – аграриям: вопрос с топливом решен

Рустам Минниханов заявил, что топливный вопрос для аграриев Татарстана решен. По его словам, несмотря на сложную ситуацию с горюче-смазочными материалами в стране, республика обеспечила себя топливом.

Сейчас в регионе стартовала уборочная кампания. Общая площадь зерновых превышает 1,1 млн га, масличных – 668 га. Глава региона поручил завершить уборку до конца августа. В хозяйствах есть необходимый парк комбайнов и сушильных комплексов, главное – правильно их задействовать.

Также продолжается заготовка кормов. Минниханов подчеркнул, что нужно обеспечить полуторагодовой запас: «Этот год благоприятный, урожайность достаточная». Минсельхоз с главами районов должны держать вопросы на ежедневном контроле.

Особое внимание – организации труда. Комбайнеры и механизаторы должны получать достойную оплату, соблюдать технику безопасности, быть обеспечены горячим питанием и сменной вахтой. «Любое затягивание чревато», – предупредил раис.