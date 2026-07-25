Китайский робопес AS2-W умеет танцевать и перевозить 180 кг

Китайские инженеры создали робота AS2-W — колесного робопса, способного развивать скорость до 30 км/ч и перевозить грузы весом до 180 кг. Устройство отличается высокой проходимостью и может подниматься в гору.

Помимо грузоперевозок, робот демонстрирует акробатические навыки: он танцует, стоит на задних ногах, делает сальто и даже передвигается по воде. Эти возможности делают его полезным в логистике и спасательных операциях.

Информацию о новинке предоставили представители Life. Разработчики подчеркивают, что AS2-W может самостоятельно транспортировать тяжелые предметы, что расширяет сферу его применения.