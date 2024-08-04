Среди актуальных новостей на финансовом фронте России — предстоящий рост цен на широкий ассортимент товаров. От продуктов питания до одежды и бытовой химии — все это подорожает уже к середине августа. Причиной станет увеличение налоговых ставок на ввозные товары из государств, взявших курс на недружественные действия против РФ.

Согласно предстоящему постановлению, которое вступит в силу в конце июля, налоги на импорт резко возрастут, вызвав мгновенный скачок цен на потребительском рынке. Ожидается, что стоимость некоторых категорий товаров может увеличиться до 50%. Самое значительное повышение коснется одежды, ввозимой из стран Балтии, а также строительных материалов, охотничьего и спортивного оружия, а также электроники.

Сладости такие как Nutella, Oreo и Toblerone подорожают приблизительно на 15%. Однако это увеличение цен не затронет аналогичные продукты, импортируемые из стран, например, Турции. Также следует ожидать подорожания в сегменте косметики и парфюмерии от известных мировых брендов, где цены могут вырасти на 35%.

Действие упомянутого документа запланировано до конца текущего года, с большой долей вероятности его продление на следующий год. Это изменение в экономической политике несомненно окажет влияние на стоимость жизни в стране и может стать темой для обширного обсуждения среди экспертов и потребителей.