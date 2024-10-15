Певица Валерия рассказала, как пострадала из-за 3-летней внучки

56-летняя певица Валерия выложила в социальных сетях новое видео, на котором показала, как она играет со своей 3-летней внучкой Селин.

В ролике женщина спускается по узкой горке. Валерия призналась, что после она содрала уже все колени, но ползти нужно.

Поклонники пришли в восторг от такого поста. Люди оценили любовь певицы к внучке и ее хорошую физическую форму.

Напомним, Валерия и Иосиф находятся в браке с 2004 года, общих детей у них нет, однако известно, что у женщины есть 3 детей от Александра Шульгина.

Внучка Селин является дочерью Арсения Шульгина - младшего сына певицы. Известно, что девочка появилась на свет в январе 2021 года.

Родители занимаются развитием ребенка и проводят с ним много времени. К примеру, кроха уже занимается изучением английского языка. А Валерия учит ее музыке, пишет passion.ru.