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Пенсионеры, вам придется заплатить: для пожилых россиян ввели новый налог

Пенсионеры, вам придется заплатить: для пожилых россиян ввели новый налог

ibestresume.ru

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Пожилым гражданам Российской Федерации рассказали, что с начала 2024 года для них начал действовать новый налог, который касается их денежных накоплений на банковских счетах, передает progorod59.

Согласно российскому законодательству, пенсионеры, которые имеют на банковских вкладах 160 000 и более рублей, с нового 2024 года обязаны платить налог за доходный процент с накопительных счетов. Вместе с тем уточняется, что льгот и скидок из-за почтенного возраста не предусматривается. Поэтому, если со вклада за год пожилые граждане получают 5 тысяч и менее, то процентная ставка налога будет равна 13 процентам, а в случае если доход превышает 5 000 рублей, то данная ставка будет увеличена.

Финансовые организации обязаны предоставить налоговой всю необходимую информацию о клиентах, которые должны уплатить вышеназванный налог, до 1 февраля 2024 года. После получения сведений налоговая служба отправит соответствующие уведомления россиянам. Срок уплаты нового налога установлен до 1 декабря, и крайне важно соблюдать этот срок, чтобы избежать начисления штрафов за просрочку, которые будут начисляться за каждый день задержки. Гражданам рекомендуется внимательно следить за сроками и своевременно вносить соответствующие платежи.

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