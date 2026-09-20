Новости Татарстана

Асгат Сафаров выбрал депутатов Госдумы на участке в Боровом Матюшино

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Руководитель Администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров отдал голос на выборах депутатов Госдумы IX созыва. Об этом сообщили в пресс-службе Раиса РТ. Свой выбор он сделал на избирательном участке в поселке Боровое Матюшино Лаишевского района.

Голосование по выборам депутатов Госдумы и совмещенным кампаниям началось 18 сентября. Всего в стране планируется заместить 20,7 тысячи мандатов и выборных постов.

В Татарстане параллельно проходят дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному округу №50. Кроме того, назначены дополнительные муниципальные выборы.

На участках в республике голосование растянется на три дня и завершится 20 сентября. Их двери открыты с 8:00 до 20:00.

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