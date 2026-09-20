К полудню 20 сентября в Татарстане проголосовали 64,5% избирателей
К 12:00 20 сентября в Татарстане проголосовали 64,5% избирателей. Об этом говорят данные государственной автоматизированной системы «Выборы».
Кампания по выборам депутатов Государственной Думы девятого созыва и совмещённые с ней голосования началась 18 сентября. По всей стране предстоит распределить свыше 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.
В республике одновременно идут дополнительные выборы депутата Госсовета РТ седьмого созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу № 50 и дополнительные муниципальные выборы.
Голосование рассчитано на три дня — до 20 сентября. Избирательные участки по всей республике работают с 8:00 до 20:00.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец