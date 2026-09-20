Технологии

Сбой в App Store затронул пользователей из России

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Массовый сбой затронул работу App Store у пользователей из России. С начала 20 сентября поступило свыше 450 жалоб из 43 регионов — днем ранее их было 21, сообщает Вести.Ru.

Владельцы устройств чаще всего видят ошибку «Не удается подключиться», а магазин приложений открывается только через VPN. География обращений: Москва (18%), Новосибирская (10%) и Челябинская (8%) области; сбои фиксируются в сетях разных провайдеров.

При этом на официальном портале системного статуса Apple App Store указан как работающий штатно. О глобальных сбоях компания не заявляла.

Точные причины ограничений доступа в РФ пока не установлены.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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