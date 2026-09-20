Технологии

CXMT начала серийный выпуск платформы памяти пятого поколения

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Китайский производитель DRAM-чипов CXMT перевёл в серийное производство собственную технологическую платформу пятого поколения.

Новая платформа рассчитана на выпуск более производительных чипов памяти. По заявлениям CXMT, она снижает затраты и энергопотребление, а также позволяет плотнее размещать миниатюрные структуры, отвечающие за хранение данных. За счёт этого увеличивается объём памяти на каждом чипе и количество чипов, получаемых из одной кремниевой пластины.

Выйдя в этом году на шанхайскую площадку STAR Market, CXMT заявила, что обеспечит производителей электроники дополнительным источником чипов для смартфонов и других устройств. Об этом пишет Reuters, отмечая, что такой шаг может помочь Китаю создать более сильного конкурента Samsung Electronics, SK Hynix и Micron Technology на мировом рынке чипов памяти.

Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

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