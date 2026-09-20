Рычков обжаловал взыскание 759 млн рублей по делу «Кузбасс майнинг»

Предприниматель Владимир Рычков подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Кемеровской области, которым с него взыскали 554,8 млн рублей и проценты на 204,3 млн рублей. Как 20 сентября сообщили ТАСС в учреждении, жалоба поступила в Седьмой арбитражный апелляционный суд.

Спор связан с банкротством ООО «Кузбасс майнинг». Конкурсный управляющий требовал признать недействительными договоры аренды и взыскать с участников сделок порядка 30 млн рублей. Однако суд признал бенефициаром сделки Рычкова и увеличил сумму в 25 раз. Адвокат Рычкова Сергей Лисин заявил ТАСС, что суд вышел за пределы заявленных требований и решил, будто договор аренды прикрывал сделку о продаже долей предприятия «Разрез Истокский», хотя заявление касалось оспаривания договоров аренды с Ван Оксаной Вай-Ченовной и компанией ее отца.

Суд первой инстанции установил, что в апреле 2019 года АО «Сибантрацит» выдало «Кузбасс майнингу» целевой заем на 800 млн рублей для последующего предоставления этих средств ООО «Холдинговая угольная компания» («ХУК»), на тот момент принадлежавшей Рычкову. По определению судьи Юлии Шулик, 25% долей в предприятии «Разрез Истокский» принадлежали Ван Оксане Вай-Ченовной, которая в октябре 2020 года подарила их «ХУК». Суд пришел к выводу, что договоры аренды с Ван Оксаной Вай-Ченовной и ООО «ХК Элигомед» фактически прикрывали платежи за эту долю; всего через них перечислили более 43 млн рублей.

Защита указывает на несоразмерность платежей и на то, что при существующих темпах расчетов на полное погашение потребовалось бы более 70 лет; по мнению адвокатов, суд не дал этому доводу надлежащей оценки. Лисин также сравнил логику суда с ситуацией, когда банк, выдавший кредит на квартиру, автоматически становится ее собственником. «Кузбасс майнинг» — транспортная компания, вывозившая горную массу по заказу ООО «Разрез Кийзасский», одного из крупнейших угледобывающих предприятий Кузбасса с открытой добычей угля. По решению суда «Кузбасс майнинг» признано банкротом.